Szalaiék a Manchester Cityt fogadják

Kedden történelmi mérkőzésre készül a Hoffenheim labdarúgócsapata, amely a Bajnokok Ligája csoportkörében először lép pályára otthon – olvasható a Nemzeti Sport Online-on. Az ellenfél az angol bajnok Manchester City lesz, az ­achtzehn99.de portál Szalai Ádámmal készített interjút. Szalai elmondta: nagyon fontos volt a múlt keddi, hannoveri győzelem, mert a korábbi mérkőzéseken kifejezetten szerencsétlenek voltak, ugyanakkor a hétvégi, Leipzig elleni meccsen még olyan teljesítményt sem mutattak.

Nem a gól a lényeg

„Nem igazán érdekelnek a gólok, a lényeg, hogy megfelelő eredményt érjünk el. Persze, a gólszerzés extra érzés, de aki ismer, tudja, hogy számomra a csapat a legfontosabb” – nyilatkozta a magyar válogatott csatár, aki eddig háromszor volt eredményes a Bundesliga 2018–19-es idényében.

A Hoffenheim kedden a Manchester City ellen vívja első hazai mérkőzését a Bajnokok Ligája főtábláján.

„Nagy mérkőzés lesz, egy hatalmas csapat érkezik, kiváló edzővel a kispadon. Azt hiszem, ez lesz a Hoffenheim történetének egyik legérdekesebb mérkőzése. Pep Guardiola nem azért jön, hogy döntetlent játsszon, és bárki, aki ismeri Julian Nagelsmannt, tudja, hogy ez egy óriási taktikai harc lesz kettejük között” – tette hozzá.

Nagy csatára van kilátás Manchesterben is, ahol a nehéz időszakát élő United a spanyol Valenciával mérkőzik meg.

Paul Scholes, az MU legendája szerint Sir Alex Ferguson megtehette, hogy a legnagyobb sztárjaival is összevesszen, és akár el is küldje őket a csapattól, José Mourinhónak viszont nem adatik meg ez a luxus. A volt futballista úgy látja, a menedzsmenten belüli feszültség csapódik le a csapat teljesítményén.

„Vitathatatlan, hogy van némi rendetlenség a klub körül” – nyilatkozta Paul ­Scholes, miután a Manchester United 3–1-re kikapott a West Ham United otthonában, ezzel pedig nagyon gyengén áll hét fordulót követően a Premier League-ben.

Míg korábbi klubtársa, Rio Ferdinand szerint a United lejtmenetét mindenképpen meg kell állítani, akár José Mourinho menesztésével is, addig Scholes védelmébe vette a menedzsert.

„Mielőtt ítélkezünk Mourinho fölött, nem szabad elfelejteni, hogy nem kapta meg a nyáron azt a pénzt, amit szeretett volna, és így nem is tudott úgy igazolni. Persze az is igaz, hogy a korábbi időszakban már rengeteget költhetett játékosokra, különösen Victor Lindelöf és Eric Bailly ára volt meglepő a teljesítményükhöz képest. Az is egyértelmű, hogy korán van még ahhoz, hogy a nyáron igazolt Fredről véleményt mondjunk, neki is időt kell adni” – jelentette ki a Manchester Unitednél két periódusban összesen 499 bajnokin pályára lépő középpályás.

HBN

Keddi program

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:

E csoport:

Bayern München–Ajax Amsterdam 21 óra

AEK Athén–Benfica 21

F csoport:

Hoffenheim–Manchester City 18.55

Olympique Lyon–Sahtar Donyeck 21

G csoport:

CSZKA Moszkva–Real Madrid 21

AS Roma–Viktoria Plzen 21

H csoport:

Juventus–Young Boys 18.55

Manchester United–Valencia 21

VISSZA A KEZDŐOLDALRA