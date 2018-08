Szalai Ádám: dolgozom tovább ezerrel

A TSG 1899 Hoffenheim magyar csatára, Szalai Ádám góllal mutatkozott be a Bundesliga 2018/19-es szezonjának első meccsén. Ráadásul a címvédő Bayern München ellen talált be, és bár a találattal 1–1-re egyenlített a Hoffenheim Münchenben, végül a Bayern München 3–1-re nyert. Szalai Ádám a Sport TV új Bundesliga-magazinjának, a Germániának nyilatkozott a találatról, a meccs­ről és arról, hogy teljes a bizalom felé a klubja részéről.

Mindig is csapatember volt

„Aki ismer, tudja, hogy mindig is csapatember voltam, úgyhogy erre a gólra nem úgy tekintek vissza, hogy csodásan érzem magam 2-3 nappal a mérkőzés után. Sokkal jobban örültem volna, ha a gólom pontot jelentett volna a csapat számára. Sajnálom, hogy az 1–1 után így alakult a mérkőzés – kezdte Szalai Ádám a Sport TV új Bundesliga-magazinjában. A telefoninterjú során arról is beszélt, mi történt az első és a második félidő között: „Igazából nem úgy terveztük, ahogyan az első félidőben történt, ha a Bayern München ellen játszol Münchenben, akkor sokkal bátrabban kell focizni, sokkal többször kell őket nyomás alá helyezni, jobban kell védekezni, én személy szerint sem tudtam az első félidőben nyomás alá helyezni őket. Aztán a második félidőre megbeszéltük, hogy feljebb toljuk az egészet, és sokkal agresszívebben fogjuk őket letámadni. Ez igazából be is vált, hiszen rugdosták fel utána a labdákat, és egyre több akciót tudtunk mi is csinálni, megjött az önbizalmunk.

Sajnálom, hogy nem az első perctől csináltuk ezt, mert biztosan másképp alakult volna akkor a mérkőzés.”

A közvetítésben lehetett látni, hogy a gólja után azonnal kiszaladt valakihez, és most elmondta, egy nagyon jó barátja volt kint a mérkőzésen, vele ünnepelt.

Úgy tűnik, teljes a bizalom Szalai felé, hiszen a Hoffenheim első kupameccsén és a bajnoki rajton is 90 percet töltött a pályán. „Ez most már a tizedik szezonom a Bundesligában, amire nagyon büszke vagyok. Az mindenképpen egy jó kezdet, hogy az első kupameccsen és az első bajnokin is kezdőként kaptam szerepet. Mondhatom, hogy az egész keretből én vagyok a legidősebb játékos, maximálisan próbálom kiélvezni ezt a szituációt, hogy átvegyem ezt a szerepet, büszke vagyok, és próbálom meghálálni ezt a bizalmat, amit már évek óta kapok. Dolgozom tovább ezerrel, hogy minél több mérkőzésen léphessek pályára. Jön a Bajnokok Ligája is, jó formában vagyok, és én készen állok a következő mérkőzésekre.”

Kezdőként jobb

A Sport TV kitér rá, hogy az előző szezonban minden gólját akkor lőtte, amikor kezdő volt, és végig is játszotta a meccseket, ezért is nagyon jó, hogy teljes a bizalom felé.

„Ez az ötödik évem a Hoffenheimnél, tavaly hosszabbítottam meg a szerződésem, ez már alapból egy bizalom felém, de természetesen az, hogy az idei átigazolási időszakban egyáltalán nem is lehetett róla szó, hogy megforduljon a fejünkben bármilyen más lehetőség, hogy esetleg máshova kerüljek, erről szó sem lehetett, és ezt mutatja az is, hogy az első két tétmeccsen kezdőként léptem pályára.”

