Szalagtűző, ballagás: igazából nincs is mit jutalmazni

Egyre nagyobb hagyománnyá válik hazánkban is, hogy a leérettségizett diákok a kitartó munkájukért ajándékot kapnak családtagjaiktól. Ezelőtt is szokás volt kisebb tárgyakat, esetleg pénzösszeget adni a célba érő tanulóknak, de leginkább a szalagtűző és a ballagás után.

Vannak pedagógusok, akik szerint minden családban fontos esemény az érettségi sikeres teljesítése, ezért nem elítélendő, ha jutalmat kap a gyermek. Az általunk megkérdezett pszichológus sem gondolja, hogy negatív dolog lenne az effajta ajándékozás, de nincs feltétlenül pozitív pszichés hatása.

Például ha az ajándék különösen értékes, akkor azt a diák úgy is értelmezheti, hogy ha valamiért ekkora jutalom jár, az csakis kellemetlen, unalmas feladat lehet.

A szakértő úgy véli, ha a szülők nem akarják a gyerek belső motivációját aláásni, akkor nagyon átgondoltan és mértéktartóan, a feladattal arányosan jutalmazzanak, és főleg a váratlan ajándékokat részesítsék előnyben.

Napjainkban egyre elterjedtebb szokás, hogy a leérettségiző diákokat megajándékozza családjuk. Egy középiskolai tanár szerint a tanintézmény jutalmaz és büntet. Egy családban is működhet így a gyereknevelés. Nem feltétlenül elítélendő, ha egy sikeres vizsga, érettségi vagy diploma megszerzése után ajándékkal vagy pénzzel jutalmazzuk meg a gyermekeinket.

– Minden családban fontos esemény a sikeres bizonyítvány vagy érettségi teljesítése. Ha egy gyerek tisztában van azzal, hogy a céljai érdekében erőfeszítéseket kell tennie, akkor nem feltétlenül a jutalomért teljesít, viszont motiválhatja a felkészüléskor. A mi középiskolánkban nem jellemző a sikeres érettségi utáni ajándékozás, ez leginkább a szalagtűzőhöz és a ballagáshoz köthető, így nem igazán függ össze a teljesítménnyel – mondta a pedagógus. Laikusként nehéz megítélni, hogy mi lenne a helyes döntés, kisebb ajándékkal megjutalmazni a célba ért gyermekünket, vagy egy értékesebb tárggyal, esetleg egy nagyobb pénzösszeggel előrukkolni.

Természetesen a sikeres érettségi minden tanuló számára fontos mérföldkő, amit a szülők is tudnak, ezért próbálnak gyermekük kedvében járni.

Egyre nagyobb méreteket ölt a diákok megajándékozása a szalagtűző, ballagás és az érettségi alkalmából. A szülők sokszor erőn felül teljesítenek, pedig az első két esetben még igazán nincs is mit jutalmazni, hiszen se a szalagtűző, se a ballagás nem jelenti azt, hogy a tanuló elvégezte a középiskolát”

– hangsúlyozta Lindák Linda pszichológus.

A dicséret szerepe

– A középfokú tanulmányok lezárását a sikeres érettségi vizsga jelenti. Az ekkor adott ajándékoknak azonban sincs feltétlenül pozitív pszichés hatása. A váratlan jutalom nem káros, viszont számos kísérlet bizonyítja, hogy az előre beígért jutalmazás csökkenti a belső motivációt, a feladat iránti érdeklődést. A diák nem a tudásért tanul, hanem azért, hogy megkapja az ajándékot. A külső jutalom csökkenti a kreativitást és a munka színvonalát is. Ha az ajándék különösen értékes, legyen az egy autó, akkor ezt a diák úgy is értelmezheti, hogy ha valamiért ekkora jutalom jár, az csakis kellemetlen, unalmas feladat lehet. Másrészt, a rendszeres jutalmazás negatívan hathat a diák önértékelésére is. Ugyanis, ha egyszer véletlenül elmarad az ajándék, azt úgy fogja értelmezni, hogy nem jó, amit csinált.

Ezért azt javaslom, hogy ha nem akarják a gyerek belső motivációját aláásni, a szülők nagyon átgondoltan és mértéktartóan, a feladattal arányosan alkalmazzák a jutalmazást, és főleg a váratlan ajándékokat részesítsék előnyben.”

Ne feledkezzenek el a dicséret fontos szerepéről se! – tanácsolta a szakember.

Nagy Emese

