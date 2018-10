Szalagavatót tartottak a Szent Bazil diákjai

Gábor atya Szent Pál apostol korintusiakhoz írt leveléből idézett részletet, majd Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya a végzősök mellkasára kerülő szalagokat hintette meg szentelt vízzel.

Fotó: Miska Andrea

Öt óra magasságában a tizenkettedikesek zakójára osztályfőnökeik tűzték fel a szalagot, majd az ünneplő közösséget svédasztalos vacsorára várták a szervezők.

A végzősök nyitótáncként keringőt mutattak be, ezt követően pedig Caro Emerald holland származású énekesnő That man című klasszikusára koreografàlt charlestonnal fokozták az est hangulatát. A 12. C osztály meglepetésműsorral készült, humorral fűszerezett előadásukban A mi kis falunk című nagy sikerű televíziós sorozat adaptációját vitték színpadra Csuja Imre színművész közreműködésével. A nap zárásaként ez évben is hajnalig tartó önfeledt szórakozás zárta az intézmény szalagavatóját.

HBN-Miska Andrea

