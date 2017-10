Szakmai bemutatók az Ipar Napjain

A program célja, hogy megmutassa a város gazdaságfejlesztési terveit, erőforrásait, illetve a cégeknek lehetőséget biztosítson a bemutatkozásra és párbeszédre a város, az egyetem és a középfokú képzés résztvevőivel. A rendezvény első napján a város vezetői tartanak tájékoztatást, bemutatkozik a Műszaki Kar és a középfokú képzés és szakképzés is.

Az eseményen lehetőséget kapnak a kar tanszékei is a bemutatkozásra: a Mechatronikai Tanszék a kari rendezvény keretén belül „A Mechatronika Szak Szakmai Napja” címmel szervez rendezvényt, amelyre az érdeklődő középiskolás diákok, mellett a BSc-MSc szakokon tanuló egyetemistákat, gyakorló szakembereket és egyetemi oktatókat egyaránt várják.

Az Ipar napjai Debrecenben rendezvény mindkét napján (október 12-én és 13-án) a Műszaki Kar épületében 12 cég bemutatkozásával szakkiállítást is rendez a Mechatronikai Tanszék.

A Gépészmérnöki Tanszék nemzetközi konferenciát tart (5th International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering), amelyre 8 országból összesen 135 regisztráció érkezett. A tanácskozást 7 szekciójában 83 előadás hangzik majd el. A programot poszter-kiállítás színesíti, amelyre több mint 30 anyag érkezett. A plenáris ülés – melyre a résztvevők több mint 30%-a külföldről érkezik – ezúttal az anyagtudomány területére fókuszál, és amelyen több nemzetközi szaktekintély is előadást tart.

– A konferencia nem titkolt célja – a tudományos eredmények bemutatása és megvitatása mellett – a debreceni mérnökképzés és a gépészeti kutatás elismertségének növelése, új nemzetközi együttműködések kiépítése – mondta az unideb.hu portálnak Mankovits Tamás tanszékvezető.

Az 5. Gépészeti Szakkiállításon a gépészet teljes spektruma jelenik meg a tervezéstől a gyártásig 30 kiállító jóvoltából. A kiállító cégek a termékeik és tevékenységük bemutatása mellett gyakornoki programokkal, diplomamunka témákkal is készülnek, így ez kiváló lehetőséget biztosít a mérnökhallgatóknak a kapcsolatfelvételre. Gépészmérnök alapszakon jelenleg 50 duális gépészmérnök hallgató tanul 19 vállalatnál.

A Környezetmérnöki Tanszék is konferenciát és szakmai napot szervez, amelyek középpontjában az energiatermelés és energiafelhasználás áll.

