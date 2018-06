Szakértő szemmel: reálisnak mondható a nyolcaddöntős mezőny

Véget értek a csoportküzdelmek az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, a harminckettes mezőny a felére csökkent. A legnagyobb meglepetést a címvédő németek kiesése jelentette – Mészáros Norbertet, a DVSC rutinos középpályását is meglepte Németország búcsúja, de mint mondta, számára nem volt akkora csalódás.

Egyre tetszetősebb

– Annak ellenére, hogy elismerem a tudásukat, sosem állt hozzám közel a német válogatott, így különösebben nem is zaklatott fel, hogy nem jutottak tovább. A brazilok csoportelsőségének annál inkább örültem, hiszen a selecao a kedvenc csapatom. Ahogy halad előre a torna, Brazília játéka is egyre tetszetősebb, bízom benne, hogy megnyerik a világbajnokságot Neymarék. Mellettük pedig a spanyoloktól is azt várom, hogy sokáig eljutnak – fogalmazott a Loki játékosa.

Mészáros Norbertnek kifejezetten tetszettek az eddig látottak. – Színvonalas összecsapásokon vagyunk túl, persze akadt néhány unalmasabb derbi is, mint például a dánok és a franciák mérkőzése, de alapvetően jó csatákat lehet látni. Egyre élesedik a verseny, az egyenes kieséses szakaszban biztosan még inkább rákapcsolnak az együttesek.

Úgy hiszem, reális mezőny alakult ki a nyolcaddöntőre, a németek hiánya persze egyértelmű”

– vélekedett a labdarúgó, aki úgy ítéli meg, jó dolog a videóbíró-rendszer, mert sok olyan véleményes szituáció adódik egy-egy meccsen, amelynek megítélése nem egyszerű, és nem árt, ha a játékvezető segítségére sietnek.

SZADÓ

