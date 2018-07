Szakértő szemmel: nem lepte meg Messiék és Ronaldóék kiesése

Számos élvonalbeli klubban és külföldön is megfordult játékosként az egykori válogatott labdarúgó, Bücs Zsolt. A jelenleg a DVSC pályaedzőjeként dolgozó szakemberrel az oroszországi labdarúgó-világbajnokság hétvégi nyolcaddöntőiről beszélgettünk.

Sokat passzoltak

– Argentína kiesése a franciák ellen nem lepett meg, már a selejtezőkben úgy teljesítettek, hogy éppen csak összejött nekik a kijutás – kezdte Bücs.

Túlságosan egyszemélyes a válogatott, ha Messinek megy, akkor minden oké, de ha nem játszik jól, a csapat is csak szenved.”

Spanyolország kudarca azonban váratlanul ért, vezettek 1–0-ra az oroszok ellen, ott kellett volna rúgniuk még egy gólt és lezárják a meccset. Ehelyett körbepasszolták a házigazdák védelmi falát, és nagyon kevés távoli lövést eresztettek meg – mondta lapunknak a tréner.

Bücs Zsolt nagyjából ugyanúgy vélekedett Ronaldóékról, mint az argentinokról. – Ott is egy emberre épül a játék, ha CR7 gyengébb napot fog ki, akkor bajban vannak a luzitánok. Ráadásul én a portugál védelmet Pepével a soraiban már kicsit lassúnak ítélem meg. Főleg akkor szembetűnő ez, ha olyan kiváló csatárok vannak az ellenfélnél, mint az uruguayi Suárez és Cavani. Itt előzetesen is a dél-amerikai csapatot véltem az esélyesebbnek. A horvátok meglepően sokat szenvedtek a dánokkal, amely igen masszív alakulatnak bizonyult. Ennek ellenére Horvátország jó együttes, amelynek tagjai erős bajnokságokban töltenek be meghatározó szerepet. Véleményem szerint ők is sokra vihetik még ezen a világbajnokságon.

