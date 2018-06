Szakértő szemmel: nagyon nem szereti a primadonnáskodást

– Számomra mindig kiemelt program egy világbajnokság, vagy egy Európa-bajnokság. Sok pozitívumot és fejlődést láttam eddig, a fanyalgókkal ellentétben én nagyon szórakoztatónak találom a tornát, még ha időnként becsúszik egy-egy gyengébb meccs is. Az oroszországi torna inkább a csapatjátékról szól, a sztároknak is ugyanúgy védekezniük kell, kivéve azt a pár gólvágót, akinek a hátáról is bepattan a labda, de ők sincsenek teljesen felmentve a védekező feladataik alól. A mérkőzések kulcsa a középpálya, hogy ott melyik fél tudja érvényesíteni az akaratát, manapság az edzők igyekeznek olyan játékosokat találni középre, akik egyaránt jók a védekezésben és támadásban is – magyarázza az egykori válogatott futballista, aki már jó ideje várta a videóbíró bevezetését.

Ne színészkedjenek

– Az látszik, hogy még gyakorolni kell a játékvezetőknek a használatát, mert úgy tűnik, időnként még nincs meg az összhang a bíró és videószobában helyet foglalók között, így akadt ebből pár mellényú­lás. De ha belejönnek, akkor hasznos, és igazságos lesz, mert kiküszöböli az emberi tévedéseket a döntő szituációkban – véli Paróczai, aki a férfias futball híveként nem szereti a színészkedést, és a reklamálást.

– Szimpatikus a német és a svéd csapat játéka, mert én az ellenfél kapujára irányuló direkt futballt favorizálom. A németek nagyon mélyről kapaszkodtak vissza: az húzta ki őket a bajból, hogy visszanyúltak a futballjuk ismertetőjegyeihez, a primadonnáskodás helyett az ellentmondást nem tűrő precíz játékhoz. De ugyanez elmondható a svédekről, a belgákról, és a horvátokról is, ezek a csapatok is nagyon jól össze vannak rakva. Szerintem az angol, német, belga, brazil négyesből kerül majd ki a végső győztes, de a selecaonak adom közülük a legkevesebb esélyt. (Cikkünk a Dél-Korea–Németország mérkőzés előtt készült.)

