Szakértő szemmel: kissé csalókák az eddigi eredmények a vébén

– Annak ellenére, hogy vannak gyengébb csapatok, melyeknek nem biztos, hogy ott van a helyük a vébén, mégis sok színvonalas mérkőzést hozott eddig a torna. A csoportküzdelmek nem minden favoritnak sikerültek simán, gondolok itt a spanyolokra, vagy a portugálokra. De ez nem is csoda, hiszen sok találkozó van a játékosok lábában. Argentína egyértelműen negatív meglepetés, a lengyelek is kiestek már, és szerintem lesznek még nem várt kudarcok. Az igazi izgalmak majd csak a kieséses szakaszban jönnek, a sztárcsapatok formaidőzítése későbbre várható. Úgy hiszem, az eddigi eredmények kissé csalókák – vélekedett Turzó József, a magyar férfi futsalválogatott szövetségi kapitánya.

Jó, ha van meglepetés

A trénernek nincs kedvenc gárdája, de így is van olyan együttes, melyet szívesen látna a döntőben. – Már a keretek kihirdetésekor látszott, a horvátok bivalyerős játékosállománnyal vesznek részt a világbajnokságon. Egyesek szerint csapatként nem működnek jól, én ezzel nem értettem egyet, és be is bizonyították, hogy igenis jó az összhang közöttük.

A fináléba jutásra papíron a brazilok, a spanyolok, a franciák és a németek is esélyesek, de mindig jó, ha van egy kis meglepetés, bízom benne, Horvátország a végső körben is ott lesz”

– reménykedett az MVFC-Berettyóújfalu korábbi sikeredzője.

Turzó Józsefet a sok vitát kiváltó videóbíró-rendszerről is kérdeztük. A szakembernek felemás érzései vannak az újítással kapcsolatban. Mint mondta, annak ellenére, hogy azt várta mindenki, a videóbíró segítségével kitisztulnak a dolgok, mégsem ez történt. – Alapvetően nem rossz kezdeményezés, ugyanakkor még így is születnek olyan ítéletek, melyekkel lehet vitatkozni.

