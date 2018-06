Szakértő szemmel: egyelőre Oroszország a meglepetéscsapat

Természetesen figyelemmel kíséri a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit a debreceni FIFA-játékvezető, Berettyán Péter is. Az asszisztensként többek között a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is szerepelt sportember előbb a meccsek színvonaláról ejtett szót.

Alapvetően tetszenek a mérkőzések, bár nyilván belefutottunk pár gyengébb találkozóba is”

– mondta Berettyán Péter. – A spanyol–portugál vagy a Horvátország–Argentína nekem is nagy élményt jelentett, de sokszor láthattuk azt, hogy a kisebb csapat teljesen beállt védekezni, és ezzel a favoritok nem egy könnyen tudtak mit kezdeni. Azonban úgy vélem, a csoportkör befejezése után, az egyenes kieséses szakaszban már sokkal izgalmasabb találkozók jönnek – fogalmazott Berettyán, aki a szabályok értelmében nem nyilatkozhatott a kollégái teljesítményéről a vb-n, ahogyan a VAR-technológia témáját is megkerültük.

A horvátok nagyon jók

Az esélyekről így vélekedett Berettyán Péter: – Számomra eddig Oroszország a meglepetéscsapat, nem számítottam rá, hogy ilyen fölényes, gólgazdag győzelmeket aratnak majd. Ha így folytatják, sokáig eljuthatnak a tornán. Szerintem a topcsapatok ott lesznek a végén is, még Németország is esélyes erre, pedig az első meccsüket elvesztették Neuerék. De Gary Lineker legendás mondása óta tudjuk, hogy sosem szabad leírni őket. Sokan a horvátokat is titkos esélyesnek látják, de számomra nem titkos favoritok ők, mert nagyon jó csapatuk van. Többször szerepeltek már jól nagy tornákon, most sem lenne meglepő, ha messzire jutnának Luka Modricék.

TN

