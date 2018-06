Szakértő szemmel: a világsztárok egyedül semmire sem mennek

Minden labdarúgást kedvelő embert megmozgat az Oroszországban zajló foci vb, egy edzőt meg pláne érdekel, milyen mérkőzéseket játszanak a tornára kijutott nemzeti együttesek. Garamvölgyi Péter sincs ezzel másképp, a fiatal tréner amikor csak teheti, figyelemmel követi az eseményeket.

Nincs meg az összhang

– Sok jó találkozót láthattunk eddig, persze voltak gyengébb összecsapások is. A horvátok nagyon pozitív csalódást okoztak, noha várható volt, hogy jó teljesítménnyel rukkolnak majd elő, de arra azért nem számítottam, hogy ilyen érett játékot mutatnak be. Az is tisztán kirajzolódik, hogy a sztárjátékosok egyedül semmire sem mennek. Vegyük például Messi esetét: klubcsapatában hozzá hasonló klasszisokkal dolgozhat együtt, összeszokottak, egymás gondolatait is ismerik. Ehhez képest a válogatottban nincs meg az az összhang a labdarúgók között, ami kellene.

Ha nem kap segítséget, egy Messi-szintű sportoló sem tud csodát tenni”

– vélekedett Garamvölgyi Péter, aki a Debreceni Labdarúgó Akadémia U13-as csapatával veretlenül nyerte meg idén a bajnokságot.

– A sikerhez az kell, hogy csapatszinten működjön jól a gépezet, egységben az erő, mint például a németeknél. Igaz, eddig elég nyögvenyelős Müllerék szereplése, de azért az elvitathatatlan, hogy milyen képességekkel rendelkeznek. Bízom benne, hogy Németország megvédi címét. A csapatomban is megtippeltettem a gyerekeket, közülük a legtöbben a brazilokra voksoltak. Meglátjuk! – mosolygott „kis Gara”, aki a közelmúltban sikeres vizsgát tett, így immáron ő is A licences edzőnek mondhatja magát.

SZADÓ

