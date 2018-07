Szakértő szemmel: a túlzott bátorság lett a veszte Japánnak

A futballkedvelőnek nem kell bemutatni a 11-szeres válogatott egykori labdarúgót, Sándor Tamást, aki a nevelő klubja, a DVSC mellett volt az olasz Torino, a török Genclerbirligi és az izraeli Beitar Jerusalem játékosa is. „Tobe” pályafutása után tréner lett, volt a Loki pályaedzője, legutóbb pedig a Sényő FC-nél dolgozott.

A korábbi kiváló irányítót a hétfői nyolcaddöntőkről kérdeztük.

Nincs varázsgömbje

– A brazil–mexikói (2–0) meccs elejét nagyon megnyomták Hernandezék, több kisebb lehetőségük is akadt, ám Brazília egyik nagy erőssége a támadójátéka mellett az, hogy nagyon jól védekezik – kezdte a szakember. – A mérkőzés említett szakasza után viszont átvették az irányítást Neymarék, és megérdemelten nyertek. Bevallom, Mexikó játéka az első húsz percet követően csalódást okozott számomra – fogalmazott Sándor, aki azt is elmondta, a vébé délutáni meccsein nagy a hőség, ez a kezdeményezőbb csapatokból több erőt kivesz, mint azokból, amelyek beássák magukat a kapujuk elé. Ez is oka lehet annak, hogy több meglepetés is született már a tornán.

– Este a japánok túlságosan bátran fociztak az első perctől, ez lett végül a vesztük – tért rá a Belgium–Japán (3–2) találkozóra. – Kétgólos vezetésük után is merészen fociztak, pedig talán hasznosabb lehetett volna számukra, ha arra figyelnek, ne kapjanak gólt. A belgák ezt szépen kihasználták, a végén pedig egy gyönyörű kontra végén meg tudták fordítani az állást. A negyeddöntőben Brazília–Belgium összecsapást rendeznek, egy picivel több esélyt adok a dél-amerikaiaknak, bár Belgium biztosan tanult a japánok elleni találkozójából. Ám jósolni nem akarok, nincs varázsgömböm és kártyát sem tudok vetni.

