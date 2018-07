Szakértő szemmel: a svéd–angol a legszorosabb

Lezajlanak a negyeddöntő mérkőzései a hétvégén az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon: pénteken Uruguay–Franciaország és Brazília–Belgium találkozókra kerül sor, szombaton pedig Svédország–Anglia, valamint Oroszország–Horvátország meccseket rendeznek.

– A franciák egyre jobban játszanak, egyénileg és csapatként is nagyon erősek – kezdte az esélylatolgatást a DVSC többszörös bajnok és kupagyőztes edzője, Herczeg András. – Ráadásul Uruguay számára nagy érvágás lehet, hogy úgy néz ki, Edinson Cavani nem játszhat sérülés miatt. Mindent összevetve, bár nagyon egységes a dél-amerikai válogatott is, itt a gallok továbbjutását várom. Este a brazil–belga igazi futballcsemegének ígérkezik. Mindkét gárdában kiváló játékosok futballoznak, akik egytől egyig Európa élcsapataiban kergetik a labdát. Látványos összecsapáson brazil sikert érzek valószínűnek – mondta a vezetőedző.

Kreatívabb horvátok

A korábban csapatával a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is szerepelt szakember ezután kitért a szombati ütközetekre is. – A Svédország–Anglia negyeddöntő végkimenetelét nagyon nehéz megjósolni. Mindkét együttes nagy küzdő, és korábban már megmutatta, hogy komoly tartása van. Itt lehet a legkiegyensúlyozottabb küzdelemre számítani, de ha tippelni kell, akkor a skandinávokat érzem inkább befutónak. Ami a házigazda oroszok Horvátország elleni mérkőzését illeti, a balkáni csapatot kreatívabb labdarúgók alkotják, igaz, az ellenfélnél is vannak ügyes játékosok. Az oroszoknak vélhetően hatalmas erőt adott, hogy kiejtették Spanyolországot, de a horvátokat valamivel erősebbnek ítélem meg. A dél-szlávok futballistái topligákban szerepelnek, náluk több a kimagasló egyéniség, szerintem ez dönthet szombaton este.

TN

