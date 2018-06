Szakértő szemmel: a kreatív, támadó szellemű foci a nyerő

vb. Nem szimatol meglepetést, vagyis Brazíliát, Németországot és Spanyolországot tartja esélyesnek a ma kezdődő világbajnokságon Herczeg András, a Loki trénere. Ez még akkor is így van, ha a spanyoloknál jókora botrány robbant ki két nappal a portugálok elleni meccsük előtt (Julien Lopetegui szövetségi kapitány helyére Fernando Hierro érkezett).

Őt is meglepte

– Ez jókora meglepetés, nem tudni, milyen hatással lesz a labdarúgók szereplésére – nyilatkozta Herczeg. – Nyilván okozhat némi zavart a fejekben, de úgy vélem, inkább még jobban egységbe forraszthatja a csapatot. Mivel Hierro nem kívülről érkezett, biztosan tisztában van a begyakorolt taktikával, hadrenddel, nem hinném, hogy sokat változtatna a játékukon. Ráadásul a spanyol válogatott tagjai rengeteg nagy csatát megélt klasszisok, így minden nehézség ellenére is tudják hozni a tőlük megszokott magas színvonalat. S azt se feledjük el, hogy egy egész nemzetet képviselnek a csapatok a világbajnokságon! – fogalmazott a szakember, aki meg is indokolta, miért az említett három nemzet válogatottját érzi a legesélyesebbnek.

Ki tud újat húzni?

A játszó, támadó szellemű futball fog dominálni a vébén véleményem szerint.”

Ebben pedig a spanyolok, a brazilok és a németek járnak az élen jelenleg, nekik van a legtöbb olyan játékosuk, akik mélységből is képesek akciókat in­dítani, a szélső védőik pedig szinte támadók. Emellett az is döntő lesz, mennyi kreatív játékos van a pályán egy-egy gárdában, s ebben is az em­lített három együttes a legjobb. A csapategységen és a taktikán túl az lesz a legfontosabb, hogy ki tud valami váratlant húzni, és kreatív futballistái által meccseket eldönteni – mondta a DVSC-t irányító szakember, Herczeg András.

TN

Az én világbajnokságom: Dzurják József semmi esélyt nem lát a kijutásra Miskolc - Az egykori gólkirály szerint Uruguay és Peru okozhat meglepetést. „Mindig nagyon várom a vb-t, mert ez a labdarúgás legnagyobb eseménye, ünnepe” – kezdte Dzurják József, aki két időszakban (1984–1986, 1995) játszott Diósgyőrben, kétszer pedig pályaedzőként vállalt munkát (1999-ben Temes... Tovább a cikkhez

Vb-2018 - Európában csak egyszer nyert nem európai csapat Budapest - A házigazda Oroszország és Szaúd-Arábia csütörtöki mérkőzésével veszi kezdetét a XXI. labdarúgó-világbajnokság, amelyen elsősorban az európai csapatok és Brazília számítanak favoritnak. Az már a pályázási folyamat során eldőlt, hogy a vb a 2006-os németországi esemény után visszatér Eu... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA