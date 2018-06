Szakértő szemmel: a kieséses szakaszban is lesznek meglepetések

Szombaton már a nyolcaddöntőkkel folytatódik az oroszországi labdarúgó-világbajnokság. Egyre élesedik a csata, hiszen innentől kezdve amelyik csapat botlik, lemondhat a vb-címről szövögetett álmairól.

Nem volt meg a csapategység

A DVSC ifjú tehetsége, Varga Kevin úgy gondolja, jelenleg szinte lehetetlen megtippelni, mely együttes érhet fel a csúcsra.

– Nem mernék megnevezni egyetlen végső sikerre esélyes válogatottat sem, annál is inkább, mert van egy erősebb és egy gyengébb ág, így még a favoritok is könnyedén, idő előtt búcsúzhatnak. Nagyon sok mérkőzést néztem meg a csoportkör alatt, nekem nagyon tetszik a torna. A küzdelemsorozat bővelkedett a meglepetésekben, és szerintem még a folytatásban is lesznek nem várt fordulatok. A kisebb csapatok is kitettek magukért, próbálták felvenni a versenyt erősebb riválisaikkal – fogalmazott a nemrégiben már a válogatottban is bemutatkozó középpályás, aki számára csalódás volt Németország búcsúja.

– A németeknek szurkoltam, nagyon sajnáltam, hogy kiestek.

Nehéz megmondani, mi vezetett a címvédő idő előtti búcsújához, úgy hiszem, ez több összetevős.”

Kissé motiválatlannak láttam a társaságot, egymástól várták a megoldást, és a rájuk jellemző csapategység sem volt most meg – vélekedett Varga Kevin.

Hétfőn 16 órától rendezik a Franciaország–Argentína összecsapást, így az egyik nagyágyú számára biztosan a vártnál korábban ér véget a vb. – Ez a mérkőzés felér egy döntővel is. Egyik gárda teljesítménye sem győzött meg ez idáig, döntő lehet a napi forma – mondta a 22 éves labdarúgó, majd elárulta, kifejezetten pozitív véleménnyel van a videóbíróról, és nem bánná, ha idővel a magyar bajnokikon is bevezetnék.

SZADÓ

