Szakértő szemmel: a favoritok csak később élesednek be a vébén

Ezúttal a korábbi négyszeres válogatott védőt, a jelenleg a Budapest Honvéd pályaedzőjeként dolgozó Híres Gábort kértük meg, ossza meg olvasóinkkal tapasztalatait az oroszországi labdarúgó-világbajnokságról.

Később lesz izgalmas

A torna ezen szakaszában még elég vegyes a felhozatal, már ami a meccsek élvezeti értékét illeti”

– fogalmazta meg mondandóját a 60 éves tréner.

– Voltak kiemelkedő meccsek, itt elsősorban a spanyol–portugál összecsapásra gondolok, és persze akadtak meglepetések is, lásd Németország vereségét Mexikó ellen. Ennek ellenére nem féltem a németeket, az első két továbbjutó hely egyikét biztosan megszerzik. Úgy veszem észre, hogy az igazi izgalmak majd a kieséses szakaszban jönnek el, amikor már minden egyes momentumnak komoly kihatása van a továbbjutásra. Most a nagyok még inkább csak a „tutira” mennek, míg a kicsik életük meccsét játsszák ellenük, ezért tűnhet el a különbség a pályán. A favoritok majd csak később élesednek be. Végül többnyire bejön a papírforma, de előfordulhat, hogy esetleg egy óriás későn kap észbe, vagy balszerencséje van, és botlik egy esélytelenebb ellen. De hosszú távon kijön a nagyobb tudás majd – mondta a Vasas és az MTK egykori labdarúgója.

Híres szerint a végső győztes a többség által esélyesnek tartott együttesek közül kerül ki.

– Nem mondok újat, ha Spanyolországot, Németországot és Brazíliát érzem az aranyérem fő várományosának, de ide sorolom Portugáliát is. Viszont sokakkal ellentétben a franciákat nem érzem annyira erősnek, hogy ők emeljék magasba a Világkupát. De lehet, hogy rám cáfolnak a végén – nyilatkozta Híres.

TN

