Szakértő: elérheti a százezret a drónhasználók száma Magyarországon

Tuzson Gergelyt, a DOE elnökét idézve a biztosító az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a jelenlegi szabályozás nem tesz különbséget magán- és munkahasználat között, a játékboltokban kapható egyszerűbb és a több millió forint értékű, kiváló minőségű felvételt készítő gépek között.

Ez főleg azoknak okoz nehézséget, akik ezeket munkához használnák, mivel a fotós, videós megbízásokra gyakran csak pár nappal korábban kapnak felkérést, de ennyi idő alatt esélyük sincs engedélyhez jutni – tette hozzá a szervezet vezetője.

A közleményben kifejtették: ahhoz, hogy valaki pilóta nélküli légi járművet – azaz drónt, repülőgépmodelleket – reptessen Magyarországon, eseti légtérhasználati engedélyt kell igényelnie, ehhez legalább 30 nappal a tervezett igénybevétel előtt be kell nyújtani a kérelmet a Honvédelmi Minisztériumhoz.

Ha közterületen szeretne valaki forgatni, képeket készíteni, akkor az illetékes önkormányzattól, míg magánterület esetén a tulajdonostól is szükség lehet hozzájárulásra. A vállalkozásoknak a tevékenységet emellett be kell jelentenünk az Innovációs és Technológiai Minisztériumban is – írták.

Kádár Péter, a Groupama Biztosító termékmenedzsment igazgatója kiemelte: a drón okozta kárt a felelősségbiztosítás csak akkor fedezi, ha azt szabályosan, minden engedélyt beszerezve használta a tulajdonosa. Ha az üzemeltetők betartják az adott országban érvényes előírásokat, akkor a külföldön okozott kárt is megtérítik. Ehhez azonban az üzemeltetőnek utasbiztosítást is kell kötnie – jegyezte meg.

A közleményben arra is kitértek, hogy a DOE-nek jelenleg 560 magánszemély és 52 vállalkozás a tagja; az egyesületből szinte mindenki rendelkezik biztosítással.

Jelenleg az Európai Unió minden országában más szabályok érvényesek a pilóta nélküli légi járművek működtetésére, az EU célja azonban, hogy ezekre az eszközökre egységes szabályok vonatkozzanak – írták.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség készíti elő a szabályozási keretrendszerről szóló javaslatot, amely az ügynökség honlapjáról letölthető, véleményezhető – tették hozzá.

– MTI

