Szakértelem a pénzügyekben és a gazdálkodásban is

– Hogyan látják finanszírozói oldalról a magyar mezőgazdaság helyzetét?

Sike Nándor: – Az ágazat megítélése banki szempontból jó, egyre több hitelintézet lát benne perspektívát, így finanszírozói oldalon erősödik a verseny. A Budapest Banknál az agrárágazat stratégiai fontosságú: a portfóliónk közel egyharmadát teszik ki az agrár- és élelmiszeripari vállalkozások, ez az egyik legdinamikusabban növekvő szegmens nálunk. Hajdú-Bihar megye különösen fontos számunkra, hiszen az országban itt találhatók a legjobb minőségű termőföldek, ahonnan átlag feletti minőségű alapanyagok kerülnek ki, és ennek megfelelően ide koncentrálódik a hazai agrárium jelentős hányada: vannak ágazatok, ahol ez a 30%-ot is meghaladhatja. A növénytermesztőkön és állattenyésztőkön túl kiemelt figyelmet fordítunk a feldolgozóipari vállalkozásokra is.

– Hogyan lehet kitűnni a bankok közti a szoros versenyben?

Sike Nándor: – Egyik legnagyobb versenyelőnyünk, hogy szakembereink alapos és átfogó szakértelemmel rendelkeznek az agrárium terén, ügyfeleink tanácsadóként is számíthatnak rájuk számos kérdésben. Kiszolgálásukra budapesti központunkban felállítottunk egy önálló mezőgazdasági csoportot, akik háttértámogatást nyújtanak a megyében dolgozó kollégáink számára is. Az a célunk, hogy ne csupán a számok, pénzügyi mutatók alapján ítéljük meg partnereinket, hanem az ágazat alapos ismeretének birtokában gazdálkodásuk, működésük egyedi jellemzőit is figyelembe tudjuk venni. Így nemcsak életszerűbben és biztonságosabban tudjuk a kölcsönöket kihelyezni, hanem pénzügyi-gazdálkodási tanácsokkal is tudjuk segíteni ügyfeleinket.

Az elmúlt néhány évben számos pozitív folyamat járult hozzá a szektor javuló eredményeihez, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdaságban működő vállalkozások esetében is fontos a több lábon állás és a piaci és gazdasági változásokhoz való gyors alkalmazkodási készség, ez lehet ugyanis a további fejlődés kulcsa. A mi feladatunk, hogy megfelelő finanszírozással hozzájáruljunk ahhoz, hogy minél rugalmasabban reagálhassanak a változó környezetre, és terveiket megvalósíthassák.

– Milyen szolgáltatásokat kínálnak az agrárvállalkozásoknak és hol érdemes Önöket keresni?

Sike Nándor: – Hajdú-Bihar megyében három helyen is megtalálnak bennünket az érdeklődők: debreceni bankfiókunkban MFB Pont is található, ezen kívül Berettyóújfaluban és Hajdúböszörményben vagyunk jelen. Legyen szó akár őstermelőről, akár egyéni vállalkozásról, kkv-ról vagy nagyvállalatról, szinte minden gazdálkodási forma számára kínálunk pénzügyi megoldásokat. Termékeinkkel lefedjük a mezőgazdaság finanszírozásának teljes vertikumát: a beruházás-finanszírozástól kezdve a napi működést támogató pénzügyi eszközökön keresztül a támogatás-előfinanszírozásig mindent megtalálnak nálunk az ügyfelek. Az agráreszközök finanszírozása leányvállalatunknál, a Budapest Lízingnél is kiemelt szerepet kap. Stratégiai szerepet vállaltunk a „Földet a Gazdáknak!” programban, illetve ezen túl is jelentős figyelmet szentelünk őstermelő és mezőgazdasági vállalkozásokat működtető ügyfeleinknek, akik egyéb hitel- és lízingmegoldásaink mellett rugalmas és kedvező feltételekkel vehetik igénybe nálunk a területalapú támogatások előfinanszírozását vagy az Agrár Széchenyi Kártyát is.

