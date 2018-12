Szacsa a fia legnagyobb kritikusa

Az idők során rengeteg olyan híres labdarúgó volt, akinek fia is apja nyomdokaiba lépett, és hasonló szép sikereket ért el a pályán. A következőkben (a teljesség igénye nélkül) sorra veszünk olyan családokat, ahol öröklődött a tehetség.

Az egyik legsikeresebb apa-fiú párosként Cesare és Paolo Maldini, a Milan legendáinak neve említhető. Mindketten hátvédként játszottak, és számos serleget zsebeltek be, valamint a válogatottban is letették a névjegyüket. Újabban pedig már Daniel Maldinivel, Paolo fiával is érdemes számolni, hiszen a 17 éves tehetség már bontogatja szárnyait, és hol máshol tehetné ezt, mint Milánóban.

Nem lehetett egyszerű a háromszoros aranylabdás Johan Cruijff gyermekeként érvényesülni a pályán, Jordi azonban megpróbálta ezt. Játszott a Barcelona csapatában, megfordult az Ajax, a Manchester United, valamint a Celta de Vigo együttesében is. Megbízható középpályásnak számított, ugyanakkor nem tudott versenyre kelni a világ egyik legjobbjának tartott édesapjával.

Idősebb Frank Lampard tizennyolc évig balhátvédként erősítette a West Ham Unitedet, két FA Kupát nyert, és több mint hatszáz mérkőzésen lépett pályára. Fia is a West Hamnél kezdte pályafutását, de később a Chelsea-hez igazolt, ahol a világ egyik legjobb középpályása lett. Három bajnoki aranyat, három FA Kupát, két Ligakupát és két Angol Szuperkupát szerzett a Stamford Bridge-en.

Valószínűleg Patrick Kluivert nevét sem kell egyik futballrajongónak sem bemutatni. A holland csatár játszott az Ajax, a Milan, a Barcelona , a Newcastle United, a Valencia, a PSV Eindhoven, és a Lille csapatában is. A holland labdarúgó-válogatottat 1994-től tíz éven át erősítette. 2004-ben bekerült a FIFA 100 listájába, ahol a 100 legnagyobb élő labdarúgót gyűjtötték össze. Fia, a 19 éves Justin a Roma támadója, és már a nemzeti együttesben is bemutatkozott.

Nem kényszerítette

Magyarországon is bőven akad jó példa: Bozsik József és Bozsik Péter megkerülhetetlen személyei a honi labdarúgásnak, ahogy idősebb és ifjabb Albert Flórián, valamint a Mészölyök is. Úgy tűnik, Dárdai Pál fiai is örökölték apjuk tehetségét, és szerencsére Hajdú-Biharban is akadnak olyan famíliák, ahol többen is révbe értek a zöld gyepen.

Szatmári Csaba egész pályafutását a DVSC balhátvédjeként töltötte, majd 300 mérkőzésen lépett pályára piros-fehér mezben, és tíz gólt is jegyzett. Bajnoki címeket és kupagyőzelmeket nyert a Lokival, és jelenleg is a DLA utánpótlásedzője. Fia is a labdarúgó pályát választotta, ifjabb Szatmári Csaba tizenkilenc évesen, 2014. január 7-én csatlakozott a DVSC első csapatához. Már ebben az évben lehetőséget is kapott, hogy a felnőttek között bemutatkozhasson, hat Magyar Ligakupa és egy Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára.

– Mindig is azt szerettem volna, hogy sportoljon, egészséges fiatal legyen. Mivel én fociztam, ő is afelé húzott, de sohasem kényszerítettem rá az akaratomat. Ő választotta a labdarúgást, és mivel van hozzá tehetsége, belőle is profi játékos vált. Nyilván nagyon örülök, hogy a nyomdokaimba lépett, büszke vagyok rá. Már önmagában az is óriási élmény volt, hogy bekerült az NB I-es keretbe, az meg, hogy hétről hétre magára öltheti a Loki-szerelést, leírhatatlan boldogság számunkra. Minden meccsét megnézzük, árgus szemekkel figyelem, hogyan teljesít.

Nagyon kritikus vagyok vele szemben, mondták is már többen, hogy sokszor túlzásba is esek.”

Előfordult, hogy egy-egy mérkőzés után odajöttek hozzám gratulálni a fiam produkciójához, én meg erre mondtam, hogy köszönöm, igen, ügyes volt. De a találkozókat követően el szoktam mondani neki a véleményem, megbeszéljük a játékát. Korábban, még fiatalabb korában ez nem tetszett neki, kijelentette, hogy neki van edzője, én ne szóljak bele. Mára azonban ő is igényli, hogy elmondjam neki a meglátásaimat. A tavalyi éve nagyon jól sikerült, ám ebben a szezonban többször előfordult, hogy hibázott, ami után egy időre ki is került a kezdőből. Az utóbbi időben újra jól teljesít, ismét számítanak rá. Csak remélni tudom, hogy minden álma valóra fog válni – mondta el lapunknak Szacsa.

