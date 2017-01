Szabó Miklós visszatér Debrecenbe

A Magyarországon Debrecenben, Sopronban, Szolnokon és Szombathelyen is megforduló center kedden már csatlakozik új csapatához, a tervek szerint a hétvégi Békés elleni idegenbeli mérkőzésen már pályára is lép – számol be a klub honlapja.

– Az elmúlt években Svédországban kosárlabdáztam, de az előző szezon után a csapatom anyagi problémák miatt nem tudta vállalni az indulást. Idén alacsonyabb osztályban még játszottam, de elsősorban a civil életemre és a családomra koncentráltam. Nem terveztem a visszatérést, de Becsky István megkeresett az ünnepek előtt, és végül úgy döntöttem, hogy elfogadom az ajánlatát.

Nagyon sokat köszönhetek Debrecennek, szeretném, ha a városnak újra A-csoportos csapata lehetne, ez is szerepet játszott a döntésemben

– nyilatkozta az éppen a stockholmi reptéren várakozó játékos a debka.hu-nak.

Becsky István szakosztályvezető elmondta, hogy Szabó Miklóssal a szezon végéig állapodtak meg, de természetesen, ha úgy alakul, hosszabb távon is számolnak vele. Az erősítések ezzel még nem értek véget, rövidesen további változások várhatóak a játékoskeretben. Mint ismert a DEAC jelenleg a Keleti-csoport rájátszást jelentő negyedik helyén áll, mindössze két győzelemmel lemaradva a listavezető MEAFC mögött.

