Szabó Magdás élményeikről meséltek a Csokonai Színház Annái

Mi az első, akár személyes akár olvasmányélményük a debreceni írónővel kapcsolatban?

Ráckevei Anna: Nekem a Tündér Lala, amelyet már egyedül, önállóan olvastam, olyan nyolc-kilenc éves koromban, s amit nagyon szerettem. Olyannyira, hogy a helyi könyvtárba járva ezt a könyvet elfelejtettem visszavinni, s évekig nyomta a lelkemet, hogy nálam maradt a kötet. De, nem tudom, miért, nemcsak a történethez, hanem valahogy magához a könyvhöz is rendkívüli módon ragaszkodtam.

És személyes élménye van Szabó Magdával kapcsolatban?

Ráckevei Anna: Egyszer találkoztam vele életemben, amikor harmadéves koromban eljött a Madách Színházba, a Béla király próbájára, hogy megnézzen bennünket. S akkor, a próba után mondott nekem pár mondatot, amiket azóta is úgy őrizgetek magamban, mint ahogy annak idején a Tündér Lalát őrizgettem. Először csak azt éreztem, hogy belelát a lelkembe, hogy lát engem, és ezt meg is erősítette: higgyem el – közölte –, hogy ő egy boszorkány, s látja, hogy ezen a pályán rám még nagyon sok szép vár. Tehát nagyon lelkesítő volt, erősítette az önbizalmamat, ami akkor, harmadévesen, nekem rengeteget jelentett.

Az Annák (b: Ráckevei) vallják, nagyon szeretnek nők lenni, s az élet minden területén női szerepben maradni /képünkön a Déri Múzeumban 2013-ban tartott Lyukasóra Klub című rendezvényen | Fotó: Molnár Péter © Az Annák (b: Ráckevei) vallják, nagyon szeretnek nők lenni, s az élet minden területén női szerepben maradni /képünkön a Déri Múzeumban 2013-ban tartott Lyukasóra Klub című rendezvényen | Fotó: Molnár Péter

Kubik Anna: Licitálok, mert én mindössze ötéves voltam, amikor egy másik mesekönyv, a Bárány Boldizsár tulajdonosa lettem. Ami azért is volt fontos, mert addig mindent a nővéreimtől örököltem, ezt viszont tényleg én, egyedül én kaptam a keresztanyámtól karácsonyra. Azóta is hurcolom magammal ezt a kötetet költözésről költözésre, már kopott, hiányzik is belőle pár oldal, de nem válok meg tőle, mert annak idején ebből tanultam meg olvasni. S az a szerencse ért, hogy aztán hangoskönyv formájában is elmondhattam ezt a történetet. Ami a személyes élményt illeti, én is egyszer találkoztam vele, a Pesti Magyar Színház Az ajtó-bemutatóján, amiben én akkor nem játszottam, viszont azt a „szerepet” osztották rám, hogy a premierre érkező írónőt kalauzoljam végig a színházon. Persze szóhoz nem nagyon jutottam mellette, de tudta, hogy ki vagyok, látott már előtte, s néhány szerepemet idézte is. Tényleg boszorkány volt, ezt én is megerősíthetem a találkozásunk alapján. S egyébként mostanában olvastam Jókai Anna róla szóló memoárját, ami nagyon érdekes, s azért is ajánlom az olvasóknak, mert a korszak két meghatározó írónőjének rivalizálással teli barátságát leplezi le a könyv, kendőzetlen őszinteséggel.

Az ajtó a Csokonai Színház Színpadán. Balról Varga Klári Szabados Magda szerepében, jobbról Kubik Anna, Emerenc megtestesítője látható | Fotó: Molnár Péter © Az ajtó a Csokonai Színház Színpadán. Balról Varga Klári Szabados Magda szerepében, jobbról Kubik Anna, Emerenc megtestesítője látható | Fotó: Molnár Péter

Debrecenbe szerződve Az ajtó Emerencét, és a Régimódi történet Rickl Máriáját is eljátszhatta. Azaz, az írónő két nagyon erős, nagyon karakán nőiséget képviselő alakját testesítette meg. Ezeknek a nőknek a színpadi megformálása mennyiben árnyalta Szabó Magda művészetéhez fűződő viszonyát?

Kubik Anna: A maga módján mindkettő nagyon különleges, egyáltalán nem általános női kép, két egymástól nagyon elütő, de erőteljes nőalak. S színésznőként boldog lehetek, hogy két egymás utáni estén is játszhatom ezeket az óriási szerepeket most a MagdaFeszten is. A maga módján mindkettő elvarázsolt engem: Rickl Mária már akkor elbűvölt, amikor a regényben olvastam, s a színpadi változata is nagyon tetszik, Emerenc pedig különösen varázsos személyiség. Mindkettővel hatalmas dráma történik, hatalmas változáson mennek át, ami úgy gondolom, a női sorshoz nagyon is hozzátartozik. Rickl Máriát megformálva törekvésem volt, hogy érzékeltessem: ez a nő nem olyannak született, ahogy a színdarabban látjuk, hanem vidám, boldog fiatal lány volt valaha, volt érzéke a költészethez, ám mire találkozunk vele, már gyűlöli a verseket, kemény, s rideg. Mert volt egy pont az életében – ahogy Emerencnek is –, amikor bezárkózott, megváltozott, másmilyen ember lett belőle. Rickl Máriánál ez a pont az volt, amikor a családja védelmében el kellett kezdenie talpra állni, szinte férfiként átvennie az irányítást, mert ha ezt nem teszi meg, megszűnt volna a családja létezni. Emerencnek pedig a gyerekkorában átélt krízisek okozzák a „sprődségét”, s nagyon fontosnak érzem, hogy csak az tudja kimondani ezt a mondatot: „az a jó, ha az ember sose szeret senkit”, aki valaha nagyon szeretett. Ám amit átélt, ikertestvérei elvesztését, édesanyja kútba ugrását csak úgy tudta „feldolgozni”, hogy bezárkózott, s többé nem nyitotta ki a szívét. Egyedül Szabó Magdát fogadta bizalmába, akiben szintén csalódnia kellett. Ennek a barátkozási kísérletnek a történetét látjuk a színpadon Az ajtóban. Tehát mindkét nő olyan, mintha egy görög sorstragédia részese lenne, az pedig óriási megtiszteltetés, hogy nem máshol mint Debrecenben játszhatom el őket.

Szobor őrzi az írónő emlékét Debrecenben Debrecen - Az alkotás egyszerre fejez ki eleganciát, és derűt, időben, és térben is tág horizontokat befogadó szellemiséget. Az író születésének századik évfordulója alkalmából Szabó Magdát ábrázoló szobrot avattak csütörtökön, a Kossuth téren. Az E. Lakatos Aranka alkotta, az írónőt ülő helyzetb... Tovább a cikkhez

Az ön számára mit adott az a fajta Emerenc- és Rickl Mária-megformálás, amit Kubik Annától lát a színpadon?

Ráckevei Anna: Azért nagyon érdekes ez, mert a Régimódi történetbe annak idején párszor Újhelyi Kinga helyére be kellett ugorjak. S úgy hat rám Anna a színpadon, hogy nagyon-nagyon vágyok a partnere lenni, akár mindkét darabban.

Tehát akkor Az ajtóba is szívesen beugrana mellé?

Ráckevei Anna: Nagyon szívesen, arról már nem is beszélve, hogy nézőként milyen csodálatos hatással van az emberre a játéka.

A jubileumi évfordulóra szervezett fesztiválon mintha a két fent említett Szabó Magda-adaptáción túl is elsősorban az emancipált, határozott, akár idejekorán öntudatra ébredt nőalakokkal találkozhatna a néző. Gondolok itt a George Sand életét feldolgozó Ha álom az élet című gyönyörű produkcióra, vagy az E-Mancik Társulat közelgő előadására. Mivel tudom, hogy a terv az, hogy a MadgaFeszt folytatódni fog a következő évadokban is, kérdezem, hogy ezt a fajta nőiséget mennyiben szeretnék árnyalni, oldani másfajta női karakterek bemutatásával, mondjuk, a jövő évi rendezvényen? Vannak-e már erre vonatkozó tervek?

Ráckevei Anna: Ha Szabó Magdához nyúlunk, nem nagyon találkozhatunk másfajta női karakterrel. Egyébként pedig nyilván nagyon erős nőknek kellett lenniük azoknak – akár ha Sand­ig visszatekintünk –, akik egyszer csak láthatóvá tudtak válni, át tudták törni azt a társadalmi küszöböt, ami fölé addig a férfiak nem engedték őket. Ahogyan ez változik, úgy változhat a látható női karakterek, női sorsok, női alkotók energiája is. Tehát, ha visszük tovább ezt a fesztivált, biztosan fogunk találni másfajta energiájú nőkkel foglalkozó darabokat is.

Kubik Anna: Ugyanakkor a mostani fesztiválon látható nőalakok – akár szerzők, akár hősök – nagyon előrelátóak voltak, hiszen előrevetítették azt, amit a mostani társadalmukban tapasztalunk: hogy sokszor a nőknek kell a sarkukra állniuk, s átvenniük a férfiak szerepét is. Miközben mi Annával nagyon szeretünk nők lenni, szeretünk olyan nőket megformálni, akik az élet minden területén szeretnének nők maradni.

Ráckevei Anna: Erről az jut eszembe, hogy akkor járna mindenki jól, ha a nők ugyan erőteljesen jelen lennének a társadalmi szerepekben, de azokkal a női energiákkal, azokkal a kiegyenlítő technikákkal, amikre csak ők képesek. Ha nem a férfiasság felé mennénk el egy adott megoldandó helyzetben, hanem a nőiségünket erősítve tudnánk helyt állni egy-egy kialakult szituációban.

Lenyűgöző ház őrzi Szabó Magda emlékét Debrecen - Szabó Magda születésének századik évfordulója előtt tisztelegve emlékházat és kiállítást nyitottak meg szerdán az írónő egykori iskolájában, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának épületében. Az emlékház – amelyben helyet kapott a tárlat is – tervezéssel, teljes épületfel... Tovább a cikkhez

Ezt azért is kérdezem, mert ha a Csokonai Színház 2017/18-as évadának további előadásaira tekintünk, a férfi szerzők tollából előadandó klasszikus darabok, Csehov Három nővére vagy Örkény Macskajátéka, amelyben épp önök ketten fogják alakítani a lánytestvéreket, mintha már árnyaltabban nyúlnának a női lélekhez. Ezek az előadások részei lehetnek esetleg egy következő fesztiválnak, vagy – a Nemzetközi Magdaléna-projekthez kapcsolódva – elsősorban női alkotók darabjai kerülhetnek itt elő?

Ráckevei Anna: Számunkra e fesztivál kapcsán mindenképpen az az izgalmas, hogy olyan írókat, rendezőket találjunk, akik a maguk nőiségét tudják megfogalmazni a színpadon. Az alkotás maga mint a női energia kibontakozásának különleges tere foglalkoztat bennünket a MagdaFeszt esetében.

Viszont picit kötném az ebet a karóhoz olyan értelemben, hogy a születendő Örkény-előadás több szempontból is jutalomjátéknak tűnhet a pályájukon: egyfelől, úgy tudom, hogy nem sokat játszottak még együtt színpadon, másfelől, két egymásnak teljesen ellentmondó női karaktert fognak megjeleníteni a két nővért megtestesítve. Illetve, az is érdekelne, hogy volt-e már közük színművészként ehhez a darabhoz?

Ráckevei Anna: Valóban, a Tudós nőkben és a Rozsdatemetőben játszottunk együtt, ami nagyon kevés. Így mindenképp nagy öröm, hogy most együtt játszhatjuk ezt a klasszikust. Úgy, hogy nekem még soha nem volt szerencsém ehhez az Örkény-darabhoz, szemben Annával.

Kubik Anna: Igen, én már egy kétszemélyes variációban játszottam Berényi Gábor rendezésében Csernus Mariannal a Macskajátékot, Drága Gizám! címmel. Ebben a verzióban mindenki én voltam, aki nem Orbánné: Giza, Egérke, Paula, satöbbi, s Mariann volt Orbánné. Most is én leszek Giza, Anna pedig Orbánné, ami itt adta magát, hiszen a hajunk színe ezt meghatározza: Orbánné barna hajú, Giza pedig szőke. De amiatt se bánom, hogy most sem Orbánnét alakítom, mert a rengeteg kemény, „fekete” karakter megformálása után jólesik ennek az ellenpólusát eljátszani.

Visszatérve a fesztiválhoz: a rendezvénysorozat már idén is összművészeti jelleget ölt, hiszen álló- és mozgóképinstalláció, táncelőadás és koncert is a részét képezi. A fesztiválnak, ha jól tudom, a jövőben is megmaradna a különböző művészeti ágakat egyszerre láttató mivolta. A továbbiakban tervezik-e más debreceni kulturális központokkal az együttműködést?

Ráckevei Anna: Határozottan van ilyen tervünk. Nyilván adódik a Modem és a Kölcsey bevonása mellett a Kodály Filharmonikusoké. Azért is, mert az ősznek ebben az időszakában nincs túl sok kulturális esemény a városban.

S így ki lehetne egy olyan struktúrát alakítani, amelyben tavasszal lenne a Deszka, ami csak a színházról szól, és ősszel egy nyitottabb, más művészeti ágakat is bevonó őszi fesztivál.

Ráckevei Anna: Így van, annál is inkább, mert a Deszka a kortárs előadásaival szűkebb nézőréteget vonz, elsősorban a szakma érdeklődésére tarthat számot, ez az őszi fesztivál pedig szélesebb nézőréteg számára is elérhető programsorozatot kínál.

– Gyürky Katalin –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA