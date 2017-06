Szabó Magda: nem csak a tollat, a színészeket is

„Az egyetlen író, akinek töke van”: idézte a színházcsinálás nagy öregje, Nádasdy Kálmán mondását Szabó Magdáról Csikos Sándor, amikor a száz éve született debreceni író történelmi darabjai kerültek szóba.

– A negyvenes években Szabó Magda Hódmezővásárhelyen tanított, amikor egy tanári konferencián felvetődött, a magyar történelem legyen csak választható tantárgy. Mire ő felpattant, mondván, olyan diákokat kell nevelni, akik félreérthetetlenül magyarok, ismerik a magyar múltat. Mert tudást lehet szerezni, fizikát, kémiát, számtant, de élményt csak a művészetek kínálnak. Történelmi drámákat azért kell írni, hogy a közönség azokon keresztül megkaphassa az élményt, ily módon ismerje meg jobban a magyar történelmet – egészítette ki az idézetet a Csokonai Színház színésze, aki sok, Szabó Magdával folytatott, mély beszélgetésre emlékszik vissza a közös munkák távolából.

Élvezettel olvasta fel a darabjait, s ha az ember figyelt, tudhatta, hogyan kell eljátszani. Gyakran lejárt próbára, olykor mély magyarázatokat fűzve a műhöz, mit, miért, hogyan írt. Nagyon pontosan látta az összefüggéseket…

– Jó érzés volt a közelében lenni, még akkor is, ha magas hangján számon kérte, ha az ember nem pontosan adta vissza a szöveget. Nagyon szerettem a darabjait játszani, gyönyörű nyelvezettel és stílusban írt. Pontosan elsajátította a drámaírás technikáját, büszkén tanult attól, akitől érdemesnek tartotta, és olyan tökélyre fejlesztette magát, amire kevesek képesek: még azt is élménnyé tudta tenni, ahogy a szereplők bejönnek, vagy éppen lemennek a színpadról.

Amit nem tűrt

Szabó Magda Törzsasztalánál jártunk, a Csokonai Színház rendezte estén, melynek első felében Szirák Péter irodalomtörténész beszélgetett Juhász Anna irodalmi menedzserrel, Kiss Noémi és Térey János íróval a cívisvárosi legenda irodalmi örökségéről, debreceniségéről.

Utánuk következtek a színészek mások mellett Ráckevei Annával (akit Szabó Magda őhozzá hasonlatos boszorkánynak nevezett), Vranyecz Artúrral (az est színészként is közreműködő házigazdájával) és Csikos Sándorral. Utóbbinak köszönhető, hogy az író valódi történetek révén is megérinthette a szíveket (a telt ház pedig jelezte az igényt).

– A magyar–latin szakos tanári diploma megszerzése után visszatért tanítani az alma materébe, hiszen nagyon szerette a Dóczy-gimnáziumot, az „emberségre nevelő iskolát”, úgy érezte, sokkal tartozik. Azonban nemsokára kiderült, hogy nem viseli el a megkövetelt szorítottságot, meghatározottságot. Vagyis nem volt hajlandó olyan hosszú ruhában járni, mint amit kértek tőle – okozott derültséget Csikos, aki „hihetetlen bátor dolognak” nevezte a hatvanas évek botrányát okozó, Ajtay Andorék által színre vitt, majd a kitörő siker után, a cenzúra által egyetlen előadást követően levett Kígyó­marást.

A legtöbb nyelvre lefordított magyar író életrevalóságának ékes bizonyítékát Térey János abban is látja, hogy bármilyen életanyagból képes volt pozitívat varázsolni, írói kvalitása pedig abban is megnyilvánult, hogy nemcsak pompás íráskészséggel bírt, és merészen nyúlt a nagy témákhoz, hanem ösztönösen ismerte is a széles olvasóközönség hívószavait. Apróság, de mindig visszautasította, ha „női írónak” nevezték, mondván, csak irodalom van – és írók.

