Lenyűgöző ház őrzi Szabó Magda emlékét

Az emlékház – amelyben helyet kapott a tárlat is – tervezéssel, teljes épületfelújítással együtt három hónap alatt valósult meg. A kiállítás alapja természetesen Szabó Magda hagyatéka, de megtalálható benne egy emlékkert és egy virtuális kút is.

Fotó: Derencsényi István

– A koncepció az egykori cívisváros világát nyitja meg a látogató előtt, hogy milyennek látta Debrecent Szabó Magda – magyarázta dr. Keczán Mariann irodalomtörténész, a Tiszántúli Református Egyházkerület Múzeumának általános igazgatóhelyettese. – A hagyaték jelenleg is leltározás alatt van, nagyjából 500 fotó áll rendelkezésre, amelyek az írónő egykori bútorai mellett a kiállítás alapjául szolgálnak. De az örökös jóvoltából számos kézirat és egyéb tárgyi emlék is gyarapítja a gyűjteményt. A rendszerezéskor kiderült, szerencsére sok olyan tárgy is fennmaradt, amelyeknek az írónő regényeiben nyoma van, természetesen ezeket is igyekeztünk bemutatni. A tárlat egyik kuriózuma az Emlékezet Kertje: Szabó Magda írásaiból kigyűjtöttük azokat a növényeket, amelyek kifejezetten az illatukkal, színükkel embereket, helyeket idéznek meg.

Ugyancsak izgalmas része a kiállításnak az ókút 54 helyszínnel, ahol virtuálisan mutatjuk meg, milyen helyszínekre juthat el a városban az a látogató, aki az írónő iránt érdeklődik.”

Évtizedes adósság

Az emlékház avatása kapcsán Papp László polgármester sorsszerűnek nevezte azt, hogy a reformáció 500. és a magyar református egyház alapításának 450. évében ünnepeljük Debrecen, a magyar kultúra és az egyház kiemelkedő jelentőségű személyiségének, a várost rajongásig szerető Szabó Magda születésének századik évfordulóját.

Fotó: Derencsényi István

– Az a szellemi-művészeti kincs, amit létrehozott és a világra hagyományozott, nemcsak ízig-vérig debreceni, hanem egyben az egyetemes magyar kultúra örök érvényű része is. E szellemi örökség alapja az a református hit, amelyet a családi és az iskolai keretek között zajló kálvinista szellemű nevelés tett megingathatatlanná, amely mindvégig kiapadhatatlanul táplálta személyes életét és írói munkásságát egyaránt. Kevés olyan alkotója van a magyar irodalomnak, akinek oly sok a kötődése a pedagógiához, és kevesen ábrázolták a 19. század második felétől a huszadik század végéig tartó bő évszázad nevelését, oktatását, szerteágazó színvilágát olyan gazdagon, mint Szabó Magda. A most átadott emlékház létrehozása évtizedes adóssága városunknak – fogalmazott a városvezető.

Emléktábla

Ugyancsak szerdán avatták fel azt a – Szabó Magdát ábrázoló – bronz domborművet, amelyet az írónő iránti tisztelete jeléül Juha Richárd szobrászművész ajándékozott az iskolának. Az alkotás a Dóczy Gimnázium épületén kapott helyet.

