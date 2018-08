Szabó Anita Európa-bajnok lett Isztambulban

Az uszonyos gyorsúszás legrövidebb távján, 50 méteren a lányoknál Szabó Anita volt a leggyorsabb, és ezzel megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a 18 éven aluliak Eb-jén. A Debreceni Búvárklub versenyzője ráadásul századra beállította a fennálló, 22.16 másodperces világrekordot.

“Többször is közel voltunk a győzelemhez az elmúlt napokban, és ma végre meg is lett. Szabó Anita nemcsak aranyat akart nyerni, hanem megjavítani is a világcsúcsot. Ez végül idézőjelben csak beállítás lett, de így is teljesen elégedett, akárcsak mi. A válogatott maximálisan jól teljesít, az érmek számában már túl is lépték, amit előzetesen vártunk.” – értékelt Kókai Dávid csapatvezető, egyben a friss Eb-aranyérmes edzője.

A 400 méteres távon Hamlin Dorothy – a 100-hoz, a 200-hoz és a 4×100-as mix váltóhoz hasonlóan – ezúttal is a második helyen végzett, a mögötte célba érő Stadler Csenge pedig immár másodszor kísérhette el honfitársnőjét az éremátadásra.

Ugyancsak második bronzérmét nyerte Lengyeltóti Bence, aki annak is örülhetett, hogy a fiúk 400 méteres uszonyos gyorsúszó számában junior országos csúcsot ért el.

Junior uszonyosúszó Európa-bajnokság, a 3. nap magyar eredményei:

Lány 50 m felszíni úszás: 6. Kothencz Petra

Lány 50 m uszonyos gyorsúszás: 1. Szabó Anita (junior világcsúcs-beállítás), 4. Hamlin Dorothy

Fiú 50 m uszonyos gyorsúszás: 7. Kocsis Marcell

Lány 400 m búvárúszás: 5. Kiss Blanka, 8. Varga Réka

Fiú 400 m búvárúszás: 7. Semostyán Róbert, 8. Cséplő Kelen

Lány 400 m uszonyos gyorsúszás: 2. Hamlin Dorothy, 3. Stadler Csenge

Fiú 400 m uszonyos gyorsúszás: 3. Lengyeltóti Bence (junior országos csúcs), 5. Kolonics Milán

Lány 4×200 m felszíni úszás váltó: 4. Magyarország (Kothencz Petra, Deme Dorka, Hajnács Lili, Varga Jázmin)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA