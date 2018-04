Szabályos szerepbe kényszerítettek

Az életünket számtalan módon veszik körül olyasfajta szabályok, amelyek létezésére csak akkor figyelünk fel, ha valaki megszegi őket. A közelgő április 6-a és 14-e között megtartandó XII. DESZKA Fesztivál bővelkedni fog olyan előadásokban, amelyek a háború és a béke, a valóság és a játék – legyen az sport, vagy színpadi játék – szabályait boncolgatják. Vagy inkább feszegetik.

Megszámláltatott fák

Az erdélyi Ombodon született próza-, dráma-, és történetíró, Kocsis István drámájából készült, 2017-ben az Újszínházban bemutatott alkotás az egyik olyan DESZKA-látványosság az idén, amelynek főhőse másfajta szabályok mentén képzeli el a továbbiakban az életét. S tegyük hozzá, a másokét is. A főszereplő „szabálymódosítási kényszere” korántsem véletlen: arról a Ranke őrnagyról van ugyanis szó, aki német tisztként a II. világháború utolsó évében egy megszállt magyar településen állomásozik az egységével, s lassanként, a közeli végső vereséget érezve támadnak meglehetősen furcsa elképzelései. Ranke egy, a megszállt faluban élő, Kormorán nevű történész könyvét lapozgatva kezd megváltozni. Kezd ráeszmélni a háború mögött folyó rettenetes színjáték magasabb összefüggéseire. A könyv hatására mindaz, amiben addig hitt: vagyis az öldöklés magasabb rendűnek vélt értelme, a világhatalom megszerzésének mámora, a Führer „tanításai” – egytől egyig hazugsággá válnak a számára. Ezt a felismerését olyannyira nem bírja elviselni, hogy a beosztott katonáit – ahelyett, hogy mondjuk fölényesen levernének egy bányásztüntetést – arra kényszeríti, hogy „hülyeségeket” csináljanak: fákat számolgassanak, vagy a falu lakóinak testsúlya iránt érdeklődjenek.



Rankét mindenki őrültnek hiszi, amikor a béke nyomán kezd járni háborús időben. | Fotó: György Zsolt

Rankét természetesen senki sem érti, s mindenki őrültnek gondolja. Amikor viszont Tügel százados (Almási Sándor) kérdésére, hogy miért is számoltatja a fákat, azt válaszolja, hogy „szoktatom a katonáimat a békéhez” – kezdjük érteni a gondolkodásmódját. Áthágja a háború szabályait – természetesen önkényes módon, s a helyzetéből, valamint a furcsa gondolkodásmódjából adódóan szintén sajátos szabályszerűségeket követve. Hiszen például akkor nem felejt el katonaként viselkedni, amikor Kormoránt foglyul ejti annak érdekében, hogy a történész segítségével minél jobban megértse a háború mögötti pokoli filozófiát. A Megszámláltatott fák című, a DESZKÁ-n április 10-én, kedden 16 órától a Víg Kamaraszínházban megtekinthető előadás már önmagában a rab és a rabtartója közötti meglehetősen furcsa, kegyetlen kapcsolat miatt is figyelemre méltó. A Rankét játszó Viczián Ottóról azt tartják, hogy ebben a szerepében, de különösen a darabbéli történésszel folytatott dialógusaiban jutott eddigi színészi pályájának a csúcsára. Ehhez persze kellett a partner, a Kormoránt alakító Lux Ádám is, aki ravasz intellektuális trükkjeivel, persze képletesen, de egy idő után szintén „fogságban tartja” az őrnagyot. Az ő kettősükön kívül rendkívül erős, szenvedélyes játékot láthatunk a népszerű Timkó Esztertől is, aki Kormorán feleségeként mindent megtesz, hogy visszaszerezze magának, s ezáltal megmentse az őrnagy „karmai közé került” férjét.

Ha még ennek a három kiváló színésznek a darabbéli szereplése nem győzte volna meg önöket arról, hogy egy kihagyhatatlan előadásról beszélek, bizton állíthatom: Csiszár Imre arról is gondoskodott a rendezésében, hogy a mellékszereplők, a Kurkó József Kristóf alakította Döh­ring hadnagy, a Kanda Pál játszotta Böss őrmester és a Báhner Péter megtestesítette őrmester egy-egy villanása ne csak a Kurt Vonnegutra jellemző világot, az Örkény-féle abszurdot és a moralizáló társalgási kamaradrámát ötvözze, hanem némi kaszárnyasztori-jelleget is kölcsönözzön az előadásnak. Vagyis a parancsra végrehajtandó katonai szabályok abszurd áthágásának is megmutassa a módját és lehetőségét. Még akkor is, ha ezzel az élet és a halál szabályait is felrúgja.

Kapufa és öngól

Éppen az élet és a halál kérdéskörét feszegeti az az ősbemutató, amely egy fiatal drámaíró, Körmöczi-Kriván Péter Debüt-díjas alkotásából készült. A 2016-os DráMÁzat pályázatra benyújtott Kapufa és öngól című irodalmi mű színrevitelére Tasnádi-Sáhy Péter rendező vállalkozott. A Debrecenben, így a DESZKA Fesztiválon is gyakran megforduló nagyváradi Szigligeti Színház társulatával hozta létre az erdélyi városban 2017. szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján bemutatott produkciót. Főhőse az a Boy – Sebestyén Hunor kiváló alakításában –, aki a település focicsapatának kapusaként még a csoport érdekében sem hajlandó egy bizonyos aljasságot elkövetni a szerelme, Szuzi (Tőkés Imola) ellen. Ám ahogyan a sportban szabályok, úgy a csapatban farkastörvények uralkodnak, s Boynak erre az engedetlenségére a sporttársai kiadós veréssel reagálnak. Az ütlegelés hatására a kapus fejében vérrög keletkezik.

Ebből a rövid felvezetőből láthatják, hogy már a dráma alaphelyzete is rendkívül érdekfeszítő, hiszen „macsó” focisták szegülnek itt szembe egy, az érzelmeit nem titkoló és nem szégyellő sráccal. Akinek főleg azután nem lesz mit szégyellnie, hogy megtudja: a vérrög miatt nem sok ideje maradt hátra. Nemsoká tehát elvileg neki is követnie kéne az időközben „másvilágra költözött” barátnőjét, ám az élet és a halál határmezsgyéjén ez a fiú úgy dönt: megváltoztatja a létről és a nemlétről szóló elképzeléseket, kőbe vésett tudást… Például azáltal, hogy egy gitáros srác (Ungvári Oszkár) képében megszemélyesíti a fejében „ólálkodó” vérrögöt, s ezáltal esztétizálja, egyben domesztikálja, megszelídíti a rá váró végzetet. Az élet és a halál határait feszegetve pedig az elhunyt barátnőjével való kapcsolattartás sem lesz többé lehetetlen a számára.

S hogy kinek is ajánlom elsősorban ezt a DESZKA Fesztiválon április 12-én, csütörtökön két alkalommal, 16 és 20 órától a Nagyszínpadon megtekinthető előadást? Természetesen kilenctől kilencvenkilenc évesig mindenkinek, de amikor ezt a darabot népszerűsítem, nem hagyhatom figyelmen kívül a rendező szavait, melyeket az irodalmi mű kapcsán mondott: „Körmöczi-Kriván Péter Kapufa és öngól drámája a szerelemről és a halálról bölcsen, szeretettel mesélő történet, amely azt gondolom, kifejezetten hasznos inspirációja lehet a világot még csak most kóstolgató forrongó ifjúságnak”.

A színészet tizenötféleképp

Ha valaki különösképp ismerte az élet és a halál törvényszerűségeit, és azok „tetszhalállal” történő színpadi „átrendezésének” lehetőségeit, az nem volt más, mint Shakespeare. Ő az a klasszikus szerző, aki maga is színészkedve a színház, a színpad és a színészlét szabályairól talán mind a mai napig a legtöbbet tudott. Ezért nyilván nem véletlen, hogy az az egyszemélyes, Tizenöt próbálkozás a színészetre című előadás Shakespeare-t hívja segítségül, hogy a színészlétről egy kicsit másképp, szabálytalanul, ezáltal rendkívül őszintén, kendőzetlenül értekezzen. A művet a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatához gyakran visszajáró színész, rendező, egyetemi oktató, Hatházi András adja elő. A produkció a színművész és – az erdélyi közösséget munkáival már jó néhányszor megörvendeztető – amerikai Tom Dugdale rendező által közösen írt szövegkönyv alapján készült. Szereplője hol drámai, hol komikus jelenetek során tizenkét olyan arcát mutatja meg, amely az angol klasszikus által is jól ismert színészfélelmeket tükrözi. Illetve azt az állandó készenléti állapotot, amellyel egy színész éli a mindennapjait. S eljátszik a gondolattal: mi lenne, ha változtatna a 7 óra 7 perc szabályain, s egyik este fogná magát, és nem menne be a színpadra? Mert álmos, mert beteg, mert épp meghalt egy közeli hozzátartozója, mert, mert, mert… Számtalan kifogás, amelyek miatt, ha a nézők belátnának a kulisszák mögé, s tudomást szereznének róluk, bizony sajnálnák a színészt, s ahogy az előadásban elhangzik, „inkább moziba járnának”…

Igen, érdemes járni moziba, de azért most, a XII. DESZKA Fesztivál közeledtével azt ajánlom, hogy inkább jöjjenek el a Csokonai Színházba, például erre az egyszemélyes produkcióra is, amelyet április 11-én, szerdán 21 órától tekinthetnek meg a Nagyszínpadon. Hatházi András előadását nézve, a Hatházi Rebeka díszlet- és jelmeztervező megálmodta színpadi miliőben egy egészen különleges estében lehet részük.

– Gyürky Katalin –

