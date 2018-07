Szabadon beléphettek a bírósági épületekbe

A látogatás közben a „kíváncsiskodók” a bíróság munkatársainak vezetése mellett, csoportokban tekinthették meg a modern épületet – a járásbíróság auláját, dísztárgyalóját, könyvtárát, valamint a gyermekhallgató és közvetítői szobáját.

A résztvevők figyelmesen hallgatták az előadásokat, majd végül elmondták: nagyon sok új ismeretre tettek szert a szabad belépés folyamán.

A zord külső csupán álca

A gyermekek érdeklődése végtelen, de ez az évek elteltével sem változik meg. Felnőttként is kíváncsiak vagyunk a világ minden látnivalójára és történésére; igaz, a média számtalan helyre beenged minket, de mindnyájan tudjuk, hogy átélni és teljes testközelből megtapasztalni a meztelen valóságot sokkal érdekesebb és maradandóbb.

A bíróságok napja alkalmából pénteken lehetőség nyílt mindazok számára feltérképezni a Debreceni Járásbíróságot, akiknek ez a bakancslistájukon fel volt jegyezve.

Fotó: Derencsényi István

Harminchárom méter hosszan

Az épület számtalan különlegességet hordoz magában, amelyekben szabadon gyönyörködhettek az érdeklődők. A résztvevőket többek között az aulában látható 33 méter hosszú felirat fogadta, amelyen a debreceni főbíró esküjét olvashatjuk. A látogatók a bíróság munkatársaival haladhattak át a sóhajok hídján, hogy megtekinthessék a könyvtárat, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tetőtéri belső kertre. Emellett nagyon pozitív hatást keltett a résztvevőkben a csaknem 12 méteres belmagasságú díszterem is, amely a legnagyobb befogadóképességű tárgyaló a környéken. Az egyik látogatót, Félegyházi Endrét mindig is érdekelte, mit rejthet a bíróság épülete, de emellett személyes oka is vannak, hogy ellátogatott a rendezvényre. – A lányom remélhetőleg a közeljövőben bíró lesz, ezért szerettem volna megnézni, hogy milyen körülmények között fog dolgozni. Még eddig nem volt lehetőségem arra, hogy közelebbről, belülről is részleteiben megtekintsem az épületet, de nagyon örülök, hogy eljöttem, mert nagyon sok érdekességet tanultam – mondta Félegyházi Endre.

