Szabadidőben a közösségért

Bár megyeszerte egyre több rendezvényen találkozhatunk polgárőrökkel, sokan még most sem tudják, mit is csinálnak ők pontosan, számos tévhit is kering róluk. Fontos már az elején megjegyezni, hogy szolgálatukat ingyen, szabadidejükben teljesítik.

Fotó: Kovács Péter

A Püspökladányi Polgárőr Egyesület vezetőjével és néhány tagjával beszélgettünk arról, mi motiválta őket az egyenruha felvételére. Húszéves tapasztalataik alapján beszéltek arról, hogyan változott a polgárőrök megítélése az elmúlt évtizedekben.

Fontos a bizalom

Faragó Zoltán hat éve tevékenykedik az egyesület elnökeként, ennél jóval korábban csatlakozott a polgárőrséghez barátai hívására.

– Húsz évvel ezelőtt csaltak ide, akkor még saját gépkocsival, saját pénzből jártunk szolgálatot adni. Nehezen fogadtak el minket, nem volt egyszerű az emberek bizalmába férkőzni, miközben az ő javukat szolgáltuk már akkor is – beszélt a kezdetekről az elnök.

Faragó Zoltán | Fotó: Kovács Péter

A polgárőrség feladata többrétű; a közrend fenntartása, rendezvények biztosítása, valamint közös szolgálat teljesítenek rendőrökkel, mezőőrökkel. Szeptemberben az iskolák környékén „zebra-szolgálatot” teljesítenek, mellyel a gyerekek biztonságos közlekedésre való nevelésében töltenek be szerepet.

A polgárőr közfeladatot ellátó személynek minősül, ha olyan helyzetet, vagy problémát észlel, ami bűncselekményhez vezethet, akkor ugyanúgy, mint egy állampolgár, visszatartja az elkövetőt, míg a rendőrség meg nem érkezik. Ez állampolgári kötelessége lenne mindenkinek, csak a polgárőr hivatásszerűen csinálja, míg sokan inkább nem folynak bele”

– tudtuk meg Faragó Zoltántól, miben nyilvánul meg a polgárőr lét.

Bár a szolgálat ellátásáért a tagok nem kapnak semmiféle juttatást, az egyesület részesül különféle támogatásokban. Egyrészt a Belügyminisztérium forrást biztosít az Országos Polgárőr Szövetségnek, továbbá különféle támogatói szerződéseket is kötnek a helyi szervezetek.

Közösségi szolgálatban is

A püspökladányi polgárőrség jelenleg 48 taggal működik, a korosztály igen vegyes. A középiskolások a kötelezően előírt ötven órás közösség szolgálatot teljesíthetik a polgárőrségnél is. A Sárrét menti településen eddig közel húszan éltek ezzel a lehetőséggel, ketten ezután maradtak az egyesületnél.

Kurucz Péter | Fotó: Kovács Péter

– Édesapám már régóta polgárőr, ő mondta, hogy próbáljam ki. Közösségi munkában kezdtem, az már letelt, és utána itt maradtam. Megtetszett ez a közösség, jól esik a rendőrökkel együttműködni – mondta el Kurucz Péter, aki 17 évesen erősíti a püspökladányi egyesületet.

Ez a fiatalok javát szolgálja, itt megtanulják a rendet. Toborozással még több fiatalt lehetne bevonni a polgárőrségbe”

– tette hozzá idősebb Kurucz Péter, aki 2015 óta tagja a püspökladányi egyesületnek.

Idősebb Kurucz Péter | Fotó: Kovács Péter

Faragó Zoltán hangsúlyozta, olyan emberekre van szükség, akik szeretnék is csinálni, komoly elhivatottság szükséges ahhoz, hogy valaki ingyen, évekig csinálja ezt. Többen vonták már be az egyesület munkájába házastársukat, rokonaikat, így egy igazi baráti közösség alakult ki. S nem csak férfiak lehetnek polgárőrök, közel tíz nő is szolgál Püspökladányban, ahol három évvel ezelőtt október 23-án debütált a polgárőrség lovas tagozata.

Egyre többször keresik őket

Püspökladányban számos olyan rendezvény van, ami már szinte elképzelhetetlen a polgárőrök jelenléte nélkül, ilyen például az október 23-i Köztársasági Kerékpártúra, de a civil szervezetek is bizalommal fordulnak hozzájuk, ebből adódik, hogy tavaly több mint ötezer óra szolgálatot adtak.

– Most szinte rendezvényről rendezvényre járunk, vagy akár postást kísérünk, ha kérik. Az évek alatt összetettebb lett a munkánk, nem csak arról szól, hogy járőrözünk – mondta el Faragó Zoltán.

A polgárőrök közül sokan dolgoznak, így hétköznapi délelőtti rendezvényekre a legnehezebb embert találni, s az sem ritka, ha egy-egy hétvégén egy időben két program biztosítására is felkérik őket. Ordasi Attila, az egyesület titkára szerint elhivatottság kérdése az, hogyan lehet ezt a munkával összeegyeztetni.

Ordasi Attila | Fotó: Kovács Péter

– Pozitívan változott a megítélésünk húsz év alatt, idővel rájött a lakosság arra, hogy jó dolog az, amit csinálunk, hogy önszántunkból áldozunk szabadidőnkből a városért, a közösség biztonságérzetéért – mondta el Ordasi Attila.

Minden évben máshol

A püspökladányi egyesülethez húsz évvel ezelőtt csatlakozott Szabó József, miután 15 év szolgálat után a rendőrségtől nyugdíjba ment.

– 2008-ban vonultam nyugdíjba, akkor tartoztam egy közösséghez. Eltelt egy jó fél év és gondolkodtam, hogy jó volna újra valahová tartozni. Akkor még Feri bácsi volt az elnök, nagyon örült neki, nyugdíjas rendőröket toborzott volna az öreg annak idején, de nem jött senki – emlékezett vissza az elnökhelyettes.

Szabó József | Fotó: Kovács Péter

Bár mindenki ott lehet polgárőr, ahová a lakcímkártyája szól, rendőrségi akció keretében a Püspökladányi Járás más településein is megfordulnak. Faragó Zoltán a járásban működő egyesületek elnökeivel jó kapcsolatot ápol, ennek nyomán megfogalmazódott az első Püspökladányi Járási Nap gondolata, mely során egy kijelölt település megtartja majd ezt a polgárőr napot, lehetőséget biztosítva a találkozásra. S talán ebben közösségi erőben rejlik a polgárőrség szépsége, ami miatt juttatások nélkül, szabadidejükben évtizedekig szolgálnak az egyesületi tagok.

– Kiss Dóra –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA