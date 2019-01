Svéd zene görög hangulattal

A Mamma Mia! filmmusical a világsikerre, azon belül a 600 millió dolláros bevételre tekintettel tíz év után folytatódott. A főszereplők visszatértek és újakkal is bővült a stáblista, merthogy a Mamma Mia! – Sose hagyjuk abba című alkotás előzmény és utózmány (elnézést) is egyszerre. Megismerhetjük belőle a fiatal Donna történetét, és azt is, hogyan nyitja újra a lepukkant szállodát a világvégi görög szigeten lánya, Sophie (Amanda Seyfried) az első rész cselekménye után egy évvel.

Hogy a végén kezdjem: igen, az első rész jobb volt, csakhogy ezt nem fanyalogva mondom, mert a második is megüti a mércét, sőt! A könnyed nyári hangulat, mediterrán életérzés, a humor a helyén van; megható pillanatokban gyakran felülmúlja az eredetit, Cher pedig akárhány évesen is megmutatja…

A film motorja ezúttal is az ABBA muzsikája, és bár most kevésbé ismert dalok csendülnek fel, zeneileg mégis működik a produkció, mert mindig a megfelelő helyen és tálalásban, az éppen odaillő szám hangzik el. (És tegyük hozzá, nyilván abban rejlik a svéd csapat zsenialitása, hogy szerzeményeik évtizedek múlva is hatással vannak a közönségre.) Ha nem is Oscar-díjas alakításokat látunk, a szereplők összességében rendben vannak. A fiatal Donnát játszó Lily James kellően jól hozza a kissé naiv és eléggé hippi lány figuráját ahhoz, hogy elhiggyük, ő az, aki majd a három apával megáldott Sophie-t felneveli. Bár ezen apáknak most nem jut túl sok idő a vásznon, színészi rutinjukkal zökkenőmentes folytatásai az előző részben megismert (és megszeretett) karaktereknek. Fiatalkori kiadásaik viszont haloványra sikeredtek, kedves fiúk és kész, lépjünk is tovább. Donna két barátnője változatlanul emlékezetes és vidám perceket szerez, Sky (Sophie kedvese) viszont tetszés szerint behelyettesíthető lenne bármely más színésszel vagy akár valamilyen bútordarabbal. Sophie mintha kevésbé tudna kibontakozni, mint az első részben, de most is szívvel játszik. Továbbá van még egy rakás vicces és szerethető karakter – e téren bizony felülmúlva az eredeti alkotást.



Ha nagyvonalúan eltekintünk (és miért ne tekintenénk el) az itt-ott fellépő logikátlanságtól, ha megegyezünk abban, hogy néhány momentum, ami máshol talán giccsbe hajlana (mint a tűzijáték), itt valahogy még pont passzol is, akkor megérkezünk a film gyenge pontjához, ami a története. Tulajdonképpen két idősíkot váltogat folyamatosan; a múltba visszatekintő, Donna húsz évvel ezelőtti utazását bemutató szál még csak-csak, de a jelenben játszódó, a szálloda újranyitásáról szóló résznek jószerével nincsen cselekménye. Ezt a vékony és még vékonyabb két felet illesztik össze a készítők – azonban olyan profin teszik, hogy eredményeként végül egésszé kerekedik anya és lánya örökkévalón átívelő meséje, szemet nem hagyva szárazon…

A második részre a rendező és a forgatókönyvíró kicserélődött, ezúttal Ol Parkert tisztelhetjük mindkét poszton. Ő és alkotótársai látszólag nem úgy álltak hozzá, hogy kenjünk oda valamit, folytatásnak elmegy… Inkább úgy tűnik, nagyon is kitalálták, ötleteltek, elbíbelődtek a részletekkel, s ha nem is tökéleteset, de teljesen vállalhatót tettek le az asztalra. Azt pedig nélkülük sose tudtuk volna meg, hogy az ABBA Fernandója Cher karakteres hangján (is) milyen ütősen hangzik…

Azt javaslom tehát, akinek tetszett az első rész, ne hagyja abba, nézze meg a másodikat is!

Értékelés: 4/5

– Szőke Tímea –

