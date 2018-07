Svéd válogatottal erősödik a DEAC kosárcsapata

Csapatával a Euro Cup-ban is indulhatott, ahol a selejtezőkörben a Szolnoki Olaj intett nekik búcsút. Ramstedt mindkét találkozón kezdőként kapott bizalmat, a Tiszaligetben 12/6-os, míg a hazai pályán aratott győzelem során pedig 14 pontos mutatóval zárt. Fiatal kora ellenére a nemzeti csapatban is bemutatkozhatott, a világbajnoki selejtezőkben összesen kilencszer lépett pályára.

– Fiatal, agilis, fejlődőképes és nagy potenciál van benne. Minden tekintetben beleillik a társaságba, sok vele egykorú lesz a csapatban. Több poszton is bevethető, hármas és négyes poszton is otthonosan mozog, de tavaly gyakran játszott ötöst is. –vélekedett az egy éves szerződést aláíró játékosról Berényi Sándor vezetőedző.

Forrás: deac.hu

