Suzanne Vega-koncert lesz novemberben a MOMSportban

Tavaly volt harminc éve, hogy megjelent a Solitude Standing című album, rajta olyan ma már klasszikusnak számító dalokkal, mint a Luka vagy a Tom’s Diner. Ebből az alkalomból Suzanne Vega világ körüli turnéra indult, és a 31. évben Budapestre is elhozza ezeket a dalokat – olvasható a szervező GetCloser Concerts közösségi oldalán.

Suzanne Vega a hetvenes évek végén tűnt fel egy szál gitárral New York folkklubjaiban. Bemutatkozó lemeze, amely a nevét viselte, 1985-ben jelent meg és szép siker lett, a világhírt azonban második albuma, a Solitude Standing hozta meg számára. Az előadó máig legsikeresebb anyaga több mint ötmillió példányban fogyott világszerte. Az énekesnő eddig kilenc stúdióalbumot készített, a legutóbbi, Lover, Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers című anyag 2016-ban jelent meg.

Több alkalommal járt Budapesten, adott koncertet a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, zenélt Sting előtt a 2004-es Kapcsolat koncerten, a Müpában, legutóbb pedig 2009 júliusában a Gödör Klub teraszán lépett fel európai turnéja keretében.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA