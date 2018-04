Sürgősségi fórumot rendez az egyetem

A sürgősségi orvosszakma legkiválóbb hazai és nemzetközi szakértői, köztük a Debreceni Egyetem és az Országos Mentőszolgálat szaktekintélyei is ott lesznek a IV. Sürgősség Orvostani Fórumon, melyet április 6-7-én tartanak a Kölcsey Központban. Tavaly ezen a rendezvényen jelentették be, hogy a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában jön majd létre az ország első önálló Sürgősségi Klinikája, ami 2017. november 1-én meg is kezdte működését.

– Ez az ország egyik legszervezettebben működő sürgősségi központja. Diagnosztikus hátterének és felkészült szakorvosainak köszönhetően nemzetközi szinten is megállja a helyét, a jövőben pedig minden eddiginél professzionálisabb szintre szeretnénk emelni a sürgősségi ellátást. Az idei Sürgősségi Orvostani Fórum többek közt ennek jegyében zajlik majd – mondta Szabó Zoltán, a Debreceni Egyetem Sürgősségi Klinikájának igazgatója, a kongresszus szervezőbizottságának elnöke.

A DE Klinikai Központ Sürgősségi Klinikáján évente csaknem harmincötezer betegen segítenek, többségüket – évente 15-16 ezer embert – szív- és érrendszeri problémákkal és azok szövődményeivel kezelik.

– Gyakori a magas vérnyomás, a stroke és a szívinfarktus, ezért a továbbképző konferencián kiemelten foglalkozunk a hipertónia és a kardiológiai sürgősségi vonatkozásaival. Idén külön szekcióban tekintjük át a sürgősségi orvostan területén tevékenykedő szakdolgozókat érintő aktualitásokat. Emellett előadások hangzanak el a vesebetegségek sürgősségi vonatkozásairól, valamint a sürgősségi gyermekellátásról is – sorolta a tudományos kongresszus fontosabb témáit Szabó Zoltán.

A kétnapos szakmai találkozón a betegellátás során nyert tapasztalatok alapján az elektromosság és kémiai anyagok okozta sérülések, valamint a kígyómarás sürgősségi ellátásáról is beszámolnak a szakemberek. A résztvevők betekintést kapnak a sürgősségi orvostan nemzetközi aktualitásaiba: a szív traumás sérüléseinek az Egyesült Királyságban alkalmazott sebészeti sürgősségi protokolljáról a Southamptoni Egyetemi Oktatókórház szakemberei tartanak előadást, és bemutatkoznak a Nagyváradi Sürgősségi Centrum orvosai is.

A IV. Sürgősségi Orvostani Fórumra hazánk számos egészségügyi intézményéből és határainkon túlról több száz szakorvost, bel- és gyermekgyógyászt, mentőorvost, családorvost, egészségügyi szakdolgozót és orvostanhallgatót várnak.

