Súlyosított a büntetésen az ítélőtábla

A híradás szerint az első fokon eljárt Egri Törvényszék 2018 májusában Sz. Iné vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt 2 év fegyházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett.

Mint írják, a bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott rokona a 84 éves sértett, aki a vádlott elhunyt házastársának nagyszülője. A sértett unokája halála után is támogatta a három gyermekét nevelő vádlottat, akinek hozzáférése volt a sértett bankszámlájához, onnan a vádlott összesen körülbelül 3 millió forintot vett fel, és fordított saját megélhetésükre – áll a közleményben. A vádlott 2016 szeptemberében megjelent a sértett lakásán, és 200.000,- forintot kért tőle, hogy abból a fia, vagyis a sértett dédunokája szabálysértési bírságát rendezze. A sértett közölte, hogy több pénzt nem tud adni, a vádlott ezt követően egyre indulatosabban követelte a pénzt, majd egy párnát a sértett arcára szorított, miközben azt kiabálta, hogy „ha nincs 200.000.-Ft, akkor most meghal!” – olvasható az ítélőtábla tájékoztatásában. A vádlott csak azt követően hagyta abba a sértett fojtogatását, miután az, a kezébe harapott. A vádlott a távozása előtt még megfenyegette az idős asszonyt, hogy amennyiben nem ad pénzt, jönnek a rokonok, és beköltöznek a lakásába. A közleményből kiderül: a sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, életveszélyben volt, és halállal végződő eredmény is kialakulhatott volna. A sértett a cselekmény elhárítására idős koránál és ebből adódó megromlott egészségi állapotánál fogva csak korlátozottan volt képes.

Forrás: Debreceni Ítélőtábla

