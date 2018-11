Súlyosan is végződhet a cukorbetegség

Hazánkban közel 800 ezer cukorbeteget tart számon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, ám ez az adat csak azokra vonatkozik, akik ténylegesen vércukorcsökkentő gyógyszereket szednek. Sokan azonban nem tudnak arról, hogy betegek, vagy hogy már a cukorbetegség „előkapujában”, a pre-diabétesz szakaszban vannak, így ezen problémával küzdők akár 1–1,5 millióan is lehetnek.

A beteget ne csak a vércukorszintje miatt kezeljük!” dr. Balogh Zoltán

Az érintettek mintegy 90 százalékát pedig a 2-es típusú cukorbetegek teszik ki – mondta el lapunknak dr. Balogh Zoltán diabetológus, a Debreceni Egyetem docense.

Évekig tünetmentes

Az 1-es típusú cukorbetegség könnyen felismerhető, gyerekeknél és fiatal felnőttkorban a leggyakoribb. Tünetei leginkább a nagy folyadékigény, a gyakori vizelési inger, a testsúlycsökkenés, illetve acetonos lehet a leheletük. Számukra egy életen át külső inzulinbevitel szükséges.

A 2-es típusú cukorbetegség leginkább a helytelen életmód miatt alakul ki, hosszú ideig, akár 5-7 évig is tünetmentes lehet. – Esetleg a kicsivel nagyobb folyadékigény, valamint visszatérő húgyúti- és bőrfertőzések fordulhatnak elő, de mivel rendkívül tünetszegény, gyakran késik a pontos diagnózis. Sokszor az agyi szélütést (stroke), az agyi keringészavart, a szívinfarktust már a cukorbetegség okozza – ismertette Balogh Zoltán, aki elmondta, a legfontosabb a betegközpontúság.

– A beteget ne csak a vércukorszintje miatt kezeljük, hiszen ez gyakran társul magas vérnyomással, kóros vérzsírértékkel, túlsúllyal, és ezeket együtt szükséges kezelni. Meg kell beszélni vele, melyek a reális célok, hogy a szövődményeket meg lehessen előzni. A gyógyszeres kezelés mellett alapvető fontosságú az életmódváltás, a rendszeres testmozgás, és elsősorban a zöldségek (kevesebb gyümölcs), valamint a teljes kiőrlésű gabonafélék fogyasztása. Ha az illető túlsúlyos, akkor 5-7 százalékos testsúlycsökkenést kell elérnie fél-egy év alatt – fejtette ki a szakember. Fontos tudni, hogy a 2-es típusú cukorbetegség korán felismerhető célzott szűréssel. Azoknak, akiknek a családjukban előfordul a cukorbetegség, 40-45 év fölötti életkorban érdemes évente szűrővizsgálatra járni. Ez egy cukorterheléses vizsgálat, amivel biztonsággal kizárható vagy felismerhető a cukorbetegség. A szakember elmondta, az éhgyomri vércukorszint normális értéke 4,5-6,0 mmol/l, míg étkezés után másfél órával ideális esetben 7,8 mmol/l alatt kell lennie.

Mindig nála van az inzulin

A 26 éves Lucski Zsófiánál 2001-ben diagnosztizáltak 1-es típusú cukorbetegséget. – A szüleimnek feltűnt, hogy nagyon lefogytam, mindössze 24 kilogrammra. Rendkívül fáradékony, aluszékony és kedvetlen voltam, minimális étvággyal, viszont állandóan erős szomjúságérzet gyötört. A vércukorszintem értéke akkor 32 mmol/l-t mutatott, így rögtön az intenzív osztályra kerültem, ahol egy hétig feküdtem. Megmutatták, hogyan kell beadni az inzulint, és az első naptól kezdve magamat szúrom. Nem forgatta fel az életemet a diagnózis, arra figyelek, hogy inzulin és szőlőcukor mindig legyen nálam. Evés előtt már rutin, hogy megmérjem a vércukorszintemet, és az alapján adjam be magamnak az inzulint – mondta, ám családjában nem csak ő az egyedüli cukorbeteg.

– Édesapámnak kezdetben 2-es típusú cukorbetegsége volt, mely gyógyszeres kezelést igényelt. Az évek előrehaladtával azonban neki is váltania kellett inzulinra. Ami az esetében szomorú, hogy sajnos szövődmények is kialakultak, így ő a látását is elveszítette. Nagyon fontos, hogy aki ezzel a betegséggel él, tudatosan figyeljen az életmódjára – hangsúlyozta.

VK

