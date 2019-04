Súlyemelő Eb – Nagy Péter nyert a B csoportban

A szegediek 156 kilóval mérlegelő erős embere, akinél betegség és sérülés miatt több hét kimaradt az Eb-felkészülésben, mind a kilenc vetélytársát maga mögé utasította szakításban, ahol a 180 után a 185 kilóval is jó gyakorlatot mutatott be – a batumi kontinensviadal eredményközlése szerint. A 188 kilós kísérlet már nem sikerült neki, ahogyan lökésben is rossz volt befejező fogása 223 kilogrammon, viszont előtte megbirkózott a 210 és a 219 kilóval egyaránt. Így összetettben 404 kilóval zárta szereplését a 33 esztendős, háromszoros Eb-bronzérmes emelő.

Hogy ez hányadik helyet jelent majd a kategória végső sorrendjében, a plusz 109 kg legerősebbjeit felvonultató A csoport küzdelmeinek zárultával derül ki. A kilencfős társaság versenyét az Európa-bajnokság utolsó napján, szombat délután rendezik meg.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA