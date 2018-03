Súlyemelő Eb – Bazsó Bianka 5., Szuromi Tímea 7.

Az Eb utolsó előtti, egyben első magyar érdekeltségű versenynapján a múlt évi Eb-n hetedik Bazsó a hatfős A csoport tagjaként szakításban 89, lökésben pedig 111 kilogrammig jutott, így összetettben kereken 200 kg-mal zárta fellépését. A szombathelyi Haladás VSE sokszoros országos bajnoka a fogásnemi sorrendben hetedik, illetve hatodik lett.

A kategória délelőtt versengő B csoportjában lépett porondra a korábban erőemelőként jeleskedő Szuromi, akinek mindkét fogásnemben csak az első gyakorlata volt jó (90, illetve 108 kilón), ezzel együtt szakításban ötödik, lökésben hetedik, s a teljes sorrendben is hetedik lett 198 kilogrammal. A BKV Előre 2017-ben Eb-nyolcadik emelője eredetileg a 75 kg-ban indult volna, de a szakvezetés jobbnak látta, ha egy kategóriával feljebb próbál szerencsét.

A 90 kg Európa-bajnoka a grúzok vb-aranyérmese, Anasztaszija Hotfrid lett, aki hatalmas különbséggel utasítva maga mögé vetélytársait mindhárom aranyat begyűjtötte.

Szombat délelőtt kapott szerepet az ötfős magyar csapatból a tavalyi korosztályos Eb-n ötödik Gyürüs Barbara is. A Haladás VSE 19 éves, ólomsúlyú sportolója, aki kategóriájában a második legfiatalabbként versenyzett, öt jó fogással rukkolt ki, csak a 108 kilós lökésgyakorlata nem volt sikeres. Szakításban 86, lökésben 104 kg lett a legjobbja, ily módon összetettben 190 kg-ot ért el. Hogy a teljes sorrendben mindez mennyit ér számára, az csak a plusz 90 kilósok Magát Krisztinát is felvonultató A csoportjának vasárnap délutáni viadalán dől el. A tavaly Eb-harmadik Magát ezúttal is éremesélyes.

A zárónapon lép színre a romániai kontinensbajnokság egyetlen magyar férfi szereplője, a plusz 105 kg-ban érdekelt szegedi Nagy Péter is, aki vasárnap kora este versenyez.

– MTI –

