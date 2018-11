Suárez is kidőlt az FCB BL-meccse előtt

Jelentős veszteség érte az FC Barcelona labdarúgócsapatát: az uruguayi csatár, Luis Suárez térdsérülést szenvedett a hétvégi, Atlético Madrid elleni bajnokin, így három hétig nem játszhat. Azaz többek között ő is kénytelen lesz kihagyni a Barca Bajnokok Ligája-mérkőzését szerdán 21 órakor a PSV Eindhoven otthonában.

Ketten visszatérnek

A barcelonai Sport.es információja szerint Suárez jobb térdének minél gyorsabb gyógyulása érdekében őssejtterápiát is alkalmaznak, de így is három hetet ki kell hagynia. Ernesto Valverde edző a szerdai, PSV Eindhoven elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen nem számíthat holland kapusára, Jasper Cillessenre sem, akinek a jobb lába sérült meg, de kimaradt az utazó keretből a brazil válogatott középpályás, Arthur is.

A hírek szerint viszont Ivan Rakitic és Philippe Coutinho felépült, így ők ott lehetnek a hollandiai összecsapáson. Mint ismert, Rafinha nemrég keresztszalag-szakadást szenvedett, így ebben a szezonban már nem játszhat, illetve Sergi Robertót sem láthatjuk a pályán 3-4 hétig.

A legkiélezettebb versenyfutás a C csoportban figyelhető meg a szerdán pályára lépő gárdák kvartettjei közül.

A négyes élén 6—6 ponttal a Liverpool és a Napoli áll. A Pool a két gárdát egyetlen egységgel lemaradva követő a francia szupergroup, a PSG vendége lesz 21 órától. A nápolyiakra könnyebbnek tűnő találkozó vár, a szerb Crvena zvezdát látják vendégül, ugyancsak 21 órakor San Pa­olóban.

HBN

Bajnokok Ligája, a szerdai program

Csoportkör

A csoport

18 óra 55: Atlético Madrid–Monaco

21 óra: Dortmund–FC Bruges

B csoport

21 óra: PSV–Barcelona

21 óra: Tottenham–Internazionale

C csoport

21 óra: PSG–Liverpool

21 óra: Napoli–Crvena zvezda

D csoport

18 óra 55: Lokomotiv Moszkva–Galatasaray

21 óra: Porto–Schalke

