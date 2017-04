Strandröplabda ob – Három bajnoki forduló lesz a döntő előtt

A Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) honlapjának keddi híre szerint a tavalyi kiírással ellentétben fontos változás, hogy ezentúl nem a páros ranglista alapján indulhatnak majd a 16 csapatos döntőben a játékosok, hanem a versenyzők egyénileg gyűjtik a pontokat, azaz idény közben is cserélhetnek párt. Az MRSZ az esetleges sérülésekkel indokolta a változtatást, mondván, így a párosok vétlen tagjai nem kerülnek hátrányos helyzetbe.

A versenybe nemcsak az ob-fordulók, hanem az A-kategóriás versenyek eredményei is beleszámítanak majd, azaz ott is lehet ranglistapontokat gyűjteni. Az országos bajnoki fordulók mindegyikén lesz pénzdíjazás, és az MRSZ a színvonal-emelkedés érdekében a bajnoki döntő kivételével mindenhol engedélyezni fogja külföldi párosok indulását is.

Az idei ob-sorozat június 23-án kezdődik Tatán, a döntőt a budapesti Lupa-szigeten rendezik augusztus 12-13-án.

A 2017-es strandröplabda országos bajnokság programja:

1. forduló: június 23-25., Tata

2. forduló: június 30.-július 2., Orfű

3. forduló: július 28-30., Dunaújváros

döntő: augusztus 12-13., Budapest, Lupa-sziget

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA