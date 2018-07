Startup indulhat az innovációból

A debreceni agrárkar Élelmiszertechnológiai Intézetét Ayaz Mukarram Shaikh és Roshni Ashok Kadam, az élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki mesterszak végzős hallgatói képviselték az Európai Technológiai Intézet (EIT) Egészségi Vállalkozás Hétvégéjén és Versenyén Budapesten. A háromnapos rendezvény célja a fiatalok vállalkozási ismereteinek bővítése volt, hozzásegítve őket saját vállalkozásuk beindításához.

A program keretében elsőként képzést tartottak a több mint negyven résztvevő számára, többek között Neil Sherindan, az Egyesült Államok egyik legsikeresebb startup vállalati tanácsadója is előadást tartott. Ezt követően hét csapatot alakítottak ki, hogy a versenyzők kidolgozzák a saját, innovatív ötletükre alapozott vállalkozás üzleti tervét, és azt bemutassák a szponzorok (GE, Venture Lab, Debreceni Egyetem, E-Group, University of Groningen, Pécsi Egyetem, Semmelweis Egyetem, Uppsala Innovation Centre, és University of Uppsala) képviselőiből alkotott nemzetközi zsűrinek.

Ayaz Mukarram Shaikh és Roshni Ashok Kadam kölesalapú, „Mrida” nevet viselő termékkoncepciója és startup üzleti terve a zsüri aranyérmét nyerte el, sőt a termékcsalád máris felkeltette befektetői körök figyelmét, így a közeljövőben el is kezdődhet a vállalkozás inkubációja. A két hallgató meghívást kapott a Health Venture Budapest 52 órás vállalkozásfejlesztési továbbképzésére, a „Mrida” termékkoncepciót és startup üzleti tervet pedig a zsűri jelölte az EIT világversenyére.

