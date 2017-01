Startra kész a pilótaképzés a Debreceni Egyetemen

A hét féléves „Professional pilot” képzést elsősorban külföldi diákoknak hirdeti a Debreceni Egyetem Műszaki Kara és a Pharma Flight, mint az intézmény Repülőmérnöki Kihelyezett Tanszéke, ahol ezen a héten kezdetét vette a képzésben résztvevő oktatók felkészítése.

– A légiközlekedés sok részrendszer összehangolt működése, amelynek minden területén olyan szakemberekre van szükség, akik rendelkeznek a megfelelő képzettséggel – fogalmazott Farkas András. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal vezetője csütörtökön tartott előadást a Műszaki Kar oktatóinak, ennek kapcsán elmondta: a cél a nemzetközi szintű repülőmérnöki képzéssel a pilóta utánpótlás biztosítása egyetemi rendszerben végzett kadétokkal.

– Várhatóan egy hónapon belül dönt a Magyar Akkreditációs Bizottság a szak indításáról, de mi addig sem tétlenkedünk: megkezdtük a képzők képzését, hiszen a Műszaki Kar oktatóinak speciális feltételekhez kell igazítania az elméleti tárgyakat. Tehát nekünk is meg kell ismerkednünk a repüléssel, mint szakmával – magyarázta Husi Géza, a kar oktatási dékánhelyettese.

A képzésen résztvevő egyetemi oktatók az elméleti előadások mellett megismerkedhettek a Pharma Flight nyújtotta gyakorlati lehetőségekkel is: a cég telephelyén jelenleg egy Boeing és egy Airbus szimulátoron lehet elsajátítani a repülőgépek vezetését. Mindkét eszköz alkalmas a fel- és leszállási manőverek gyakorlására, a különböző vészhelyzeti eljárások megismerésére, legyen szó szélről, ködről, éjszakai repülésről, akár madárral való ütközésről, vagy a gép sérüléséről. Ez a szimulátor egyébként – a világon egyedüliként – arra is alkalmas, hogy oxigénhiányos állapotot idézzen elő a pilótafülkében, felkészítve ezzel a vezetőt a leglehetetlenebb helyzetre is.

– A Pharma Flight egy olyan központ, amely nem csak a gyakorlati oktatásban tud részt venni, hanem alkalmas a pilóták vizsgáztatására, orvosi alkalmassági vizsgálatok végzésére és repülésbiztonsági kutatásokra is – emelte ki Földi Enikő, a cég stratégiai igazgatója.

– Az egyetem nemzetközi ügynökhálózata több mint 50 országgal tart kapcsolatot, és a Professional pilot képzésre borsos ára – a hét félévre 120 ezer dollár – ellenére máris nagy az érdeklődés. A tervek szerint minimum 20 fővel indul majd szeptembertől az oktatás, de ennél magasabb létszámot is lehetővé tesz a keretszám – mondta az unideb.hu portálnak Kozma László, a Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ programkoordinátora.

A képzők képzése jövő héten folytatódik a kihelyezett tanszéken.

