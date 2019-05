Stadiontúrával és májusfaállítással ünnepelt Debrecen

Többféle ugrálóvár, sörsátrak, bábszínház, no meg a színpadon egymást váltó zenekarok féllépése fogadta a látogatókat az ötödik születésnapját ünneplő stadion város felőli részén. Akinek kedve volt, még stadiontúrára is benevezhetett.

Fotó: Matey István

Megtalálták a kisfiút

A majális a Békás-tó körül teljesedett ki. Egyidőben több százan, összességében több ezren szórakoztak leginkább családi közösségben. Lufik, elektromos autók és persze a játszótér csábította a gyerekeket, a felnőtteket pedig a kirakodóvásár és a Szabadtéri Színpadon folyamatosan zajló színvonalas programok. Ottjártunkkor éppen a májusfaállításról tudhattunk meg érdekességet, majd a néptáncosok előadták az ősi szokáson alapuló udvarlási hagyományt.

Sokan megálltak egy totó kitöltésére vagy csupán információkért, ismertető kiadványokért az Europe Direct sátránál. A szervezet az Unió munkáját mutatja be, és egyben buzdít a május 26-ai Európa Parlamenti választáson való részvételre. Találkoztunk egyházi képviselőkkel is, akik az “egyszázalékot” igyekeztek megszerezni a majálisozóktól. És tanúi voltunk egy elveszett kisfiú megkeresésének is, amely szép példája volt a közösségi összefogásnak.

KZS

