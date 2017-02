Strandfoci kontra futsal

A magyar strandfoci válogatottal ismét Dubaiban edzőtáboroztatok a közelmúltban. Milyen szakmai és milyen személyes tapasztalatokkal tértél vissza?

Patócs Richárd: Válogatottunk stábjában változások történtek 2017 januárjában, hiszen Weisz Tamást Ughy Márk váltotta a szövetségi kapitányi poszton. Emellett Hamál Dávid erőnléti edzőként csatlakozott a stábhoz. A mostani edzőtáborban új dolgokat próbáltunk ki. Védekezésben teljesen új felállást alkalmaztunk, támadásban pedig a megszokott rendszerünket bővítettük újabb elemekkel. Erőnléti edzőnknek köszönhetően polár órát is használtunk az edzéseken, valamint a meccseken is. Ez az eszköz igen hasznosnak bizonyult Dubaiban. A tábor fő célja a keret szűkítése a februárban Thaiföldön megrendezendő tornára. Én akkor fogom sikeresnek tekinteni a mostani edzőtábort, ha kiderül, hogy bekerültem a 12 fős utazó keretbe.

Melyek azok az elemek, amelyek leginkább eltérnek (nyilván a homokon kívül) a strandfoci és a futsal között? És melyek azok, amelyeket tudsz onnan ide vagy fordítva hasznosítani?

Patócs Richárd: Leginkább a labdakezeléssel járó dolgok térnek el a kettő között, mert míg a futsalban talppal veszem át a labdát és talppal vezetem, valamint a földön passzolok, addig a strandfociban többnyire a levegőben passzolok és lábfejjel vezetem a labdát. Ám taktikailag szinte egy az egyben ugyanaz a két ágazat. Ez megnyilvánul a forgásokban, a felállásban, a védekezésben, a szögletekben. Szóval a taktikai elemeket jól tudom hasznosítani, de a technikai elemeket már annál kevésbé, mivel nem olyan könnyű átállni az egyik talajról a másikra. Mire megszokom az egyiket, újra a másikon találom magam, sajnos ez az amatőr foci átka. Vagyis amíg nem tud megélni az ember az egyikből, addig mindet csinálja.

Milyen feladataitok lesznek idén a strandfoci válogatottal, amelyekre nyilván jól felkészültök?

Patócs Richárd: Az idei év is igen hosszú, mozgalmas lesz. Most februárban ugye Thaiföldön lesz majd egy 4 csapatos torna, ahová a magyar válogatott is utazik. Sok hasonló rendezvényen veszünk részt idén, a fő cél pedig az lesz, hogy visszajussunk az A-ligába. Tavaly ez majdnem sikerült, de a döntőben büntetőkkel kikaptunk Azerbajdzsántól, így maradtunk a B-ligában. Remélem, hogy 2017-ben összejön a feljutás!

Szentes-Bíróval együtt vagytok tagjai a strandfoci válogatottnak. hol jobb együtt játszani vele ott vagy itt?

Patócs Richárd: Szentes-Bíró Tomival már 2 éve strandfocizunk együtt, s elég jól megértjük egymást a pályán. Ez talán azért is van így, mert ugyanabban a „sorban” játszunk elég régen. Futsalban csak pár hónapja szerepelünk együtt, de itt is ugyanolyan jó vele focizni, mint a homokon.

A DEAC a futsalbajnokságban szépen halad célja felé. Hogy érzed magad a szilárdabb talajon, illetve ha egy mondatban meg kéne fogalmaznod, mi az ami a leginkább vonz a strandfociban és mi az ami a futsalban?

Patócs Richárd: Nagyon jól érzem magam itt, a DEAC-nál, ebben a csapatban, amelyik fiatal összetételű, s ezért a beilleszkedéssel sem volt gond. Jó játékosokkal edzhetek, szeretek velük játszani, ami által gyorsabban fejlődök. Ami a legjobban vonz a futsalban, az a bajnoki cím és az NB1-be kerülés. A strandfociban pedig az, hogy bejárjam a világot, a hazámat képviselve.

– Koppányi Szabolcs –

