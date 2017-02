Sporttudós lesz a testnevelő tanár

– A sport az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat, melyet a felsőoktatásnak is követni kell. A piac egyre többször szembesül azzal, hogy nem talál megfelelő sportszakembert. Ezért indult el hazánkban 2012-ben az a folyamat, melynek célja, hogy a kereslet és a kínálati oldalt az eddigieknél sokkal intenzívebben közelítsük egymáshoz, mint eddig – hangsúlyozta Balogh László, a Magyar Rektori Konferencia Sporttudományi Bizottságának elnöke, aki a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetét is igazgatja.

A hazai sportszakember-képzés egyik leglátványosabb változása a testnevelő tanárok oktatásában tapasztalható, melynek gyökeresen átalakult a szerkezete és a szakmai tartalma. Az eddig párhozamosan futó 3+2 éves, valamint az osztatlan képzés helyett a következő tanévtől már kizárólag osztatlan tanárképzésben lehet tanulni, ami általános iskolai szakaszon 4+1, középiskolai szakaszon pedig 5+1 éves lesz. A Debreceni Egyetem tíz szakpárral indítja szeptembertől testnevelő tanárképzését.

– A megújult testnevelő tanárszak képzési és kimeneti követelménye már minden olyan korszerű tartalommal bír, amely a mindennapos testnevelési órák mellett a gyerekek megváltozott sportolási igényeinek is megfelel. Megjelent benne a preventív jellegű gyógytestnevelés képzés, és a sajátos nevelési igényűekkel való foglalkozás, valamint számtalan új sportág a gördülő sportoktól a falmászáson át a lovaglásig. Így a jövőben ezeket az órákat akár a testnevelő tanár is tarthatja – részletez Balogh László.

Hozzátette: a leendő testnevelő tanárok emellett jogi, igazgatási és menedzsment kurzusokon is részt vesznek majd, így az eddigieknél egy sokkal szélesebb körű ismeretekkel rendelkeznek majd a diploma megszerzése után. Ezáltal az iskolán kívül több más területen, például önkormányzatoknál, civil szervezeteknél is el tudnak majd helyezkedni, vagy indíthatnak saját sportvállalkozást táborok, túrák szervezésére. Sőt, amennyiben szeretnének, akár tudományos munkát is folytathatnak. Ehhez a Debreceni Egyetem több programot kínál, az intézmény Sporttudományi Oktató Központja, valamint Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központja pedig kiváló sportinfrastruktúrális és szakmai hátteret nyújt.

Hazánkban a sporttudományi képzési terület is átalakul: az eddigi négy helyett a következő tanévtől két alapszak – a szakedzői, valamint a sport- és rekreációszervezés – közül választhatnak a felvételizők, utóbbi a Debreceni Egyetemen is elérhető.

A négy mesterszak – sportmenedzser, rekreáció, okleveles szakedző, humán kineziológia – továbbra is megmarad, és más tudományterületeken tovább bővül a mesterképzési kínálat. A Debreceni Egyetem Magyarországon először indítja szeptembertől a sportközgazdász mesterszakot, és tervezi az ugyancsak unikális sportmérnök szak meghirdetését is. A táplálkozástudományi mesterszakon pedig már a spottáplálkozásról is tanulhatnak a hallgatók.

