Sportoltak, szórakoztak a látássérültek

A vállalkozó kedvűek összesen tíz helyszínen próbálhatták ki magukat egyénileg. A versenyzők zumbázhattak, tekézhettek, tandemezhettek, kipróbálhattak több társasjátékot, a sportlövészetet, ügyességi feladatokban vehettek részt, valamint gyógynövényekkel ismerkedhettek.

Népszerűségnek örvend

Nagyné Berke Mónika, a LÉARE munkatársa elmondta, a feladatokat úgy válogatták össze, hogy azokat a látássérültek is végrehajthassák. Hozzátette, minden évben készülnek valamilyen újdonsággal, így idén a sportlövészetet is megismerhették a résztvevők. – A paralimpián sportág a látássérülteknek a sportlövészet, igaz, mi a szemünk helyett a fülünket használjuk. Egy kis készülék hanggal segít a tájékozódásban, ha elhallgat, lőhetünk. Jövőre íjászattal és lovaglással készülünk. Ezek olyan sportágak, amelyeket egy lelkes segítővel mi is kipróbálhatunk – hangsúlyozta.

Hozzátette, minden évben nagy az érdeklődés a rendezvény iránt, idén összesen 85 személy jelentkezett, ugyanis a nyári kirándulás és a téli évzáró ünnepség mellett a családi nap is népszerű a tagok körében.

Egyre több a segítség

– Fontosnak tartjuk, hogy a látássérülteknek minél több segítséget és kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk. Több kulturális rendezvényünk van, képzéseket szervezünk, segítünk a tanulásban, a munkahelykeresésben és a beszélő eszközök beszerzésében is. Az pedig nagy örömmel tölt el, hogy egyre több nagyvállalat és az önkormányzatok is hozzájárulnak a tevékenységünkhöz, valamint az, hogy egyre több diák tölti nálunk az 50 órás közösségi szolgálatát – jelentette ki dr. Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke.

