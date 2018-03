Spielberg Cortesről, a spanyol hódítóról készülő minisorozaton dolgozik

A Cortes forgatókönyvét a néhai Dalton Trumbo írta. Pár éve felmerült, hogy játékfilmet készítenek belőle. Az Amazon most négyórás minisorozatban dolgozza fel a spanyol hódító életét a címszerepben Bardemmel.

A produkció az Amblin Television és Steven Spielberg executive produceri közreműködésével születik, az eredeti forgatókönyvet Steven Zaillian frissíti fel.

Az ötvenes években Hollywoodban feketelistára került Trumbo forgatókönyvének címe Montezuma volt. A hatvanas években írt történet Cortes és az azték uralkodó, Montezuma kapcsolatát állította a középpontba. Akkoriban úgy képzelték, hogy a filmen újra együtt dolgozhat majd Trumbo és Kirk Douglas, aki a Trumbo forgatókönyve nyomán készült Spartacus főszereplője volt.

2014-ben a DreamWorks Zailliant kérte fel a forgatókönyv átírására. A stúdió Bardemnek szánta a főszerepet, és Spielberg rendezte volna a filmet. A The Hollywood Reporter szerint az most még nem világos, hogy Spielberg az Amazon minisorozatának rendezését is elvállalja-e.

Az Amazon a közelmúltban költött 250 millió dollárt (63 milliárd forintot) A Gyűrűk Ura-tévésorozat globális jogainak megvásárlására.

“Kevés pillanat van a történelemben, amely ilyen kulturális hatással volt, mint Cortes története. A sorozatot drámával és kalanddal töltjük meg” – mondta el Sharon Yguado, az Amazon Stúdió forgatókönyvből készülő produkcióinak főnöke.

Javier Bardem a Nem vénnek való vidék mellékszerepéért kapott Oscar-díjat. A Cortes az eddigi legnagyobb amerikai tévés szerepe lesz. A színész az executive produceri munkában is részt vesz.

– MTI –

