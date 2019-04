Spanyolországban díjjal ismerték el a Snétberger Zenei Tehetség Központ munkáját

A tehetséges, elsősorban roma származású és hátrányos helyzetű fiatalok zenei képzésére létrehozott magyar műhelyt a spanyol roma kulturális intézet tüntette ki az új alkotók kategória díjával, amelyet a nemzetközi roma világnap alkalmából rendezett ünnepségen adtak át Madridban hétfőn este a Prado Múzeumban.

A Snétberger Központot olyan tehetségekkel együtt ismerték el, mint például Ara Malikian világhírű libanoni-örmény hegedűművész és a leghíresebb spanyol flamenco művészeket adó Morente Carbonell család.

“Világos példája a roma nép sokszínűségének, a művészi gazdagságának” – hangzott el a magyar zenei programról szóló méltatásban a gálán, ahol köszönőbeszédében Snétberger Ferenc arról beszélt, hogy az elismerés közös, az iskola minden, csaknem 120, diákokból, tanárokból, mentorokból álló tagját megilleti.

“Ez egy olyan díj, ami szerintem nagyon össze fog kapcsolni most minket a spanyol flamenco zenével például, amit Magyarországon még nem nagyon művelnek, de nagyon szeretjük, mert nagyon közel áll hozzánk” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a jövőben szeretnének létrehozni egy külföldi csereprogramot.

A gitárművész a rendezvényen az MTI-nek arról is beszélt, hogy iskolájának ez az első, nagy nemzetközi elismerése. Az eseményre Madridba érkezett diákjai számára – akik három alkalommal is fellépnek a spanyol fővárosban két nap alatt – óriási dolognak számít ez az utazás. Többen közülük most repültek életükben először – jegyezte meg.

A fiatal magyar tehetségek hallhatók lesznek a madridi Nemzeti Hangversenyteremben, ahol Snétberger Ferenc módszertani előadást tart. Kedd este pedig a Kaszinó patinás belvárosi épületében adnak koncertet, amelyen Zsófia spanyol anyakirályné részvételére is számítanak.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára az MTI-nek Madridban elmondta: nem véletlen, hogy még a spanyolok is felfigyeltek arra, hogy milyen sikeres az a felzárkóztatási munka, amit Snétberger Ferenc a zenei neveléssel végez.

A politikus elmondta: azért érkezett a spanyol fővárosba, hogy a spanyolországi elismerést kihasználva tárgyaljon a Snétberger-program európai szintre emelésének lehetőségeiről “akár Európai Uniós forrásokkal, akár más támogatásoknak a segítségével”.

Szavai szerint nagy nemzetközi igény és fogadókészség van arra, hogy minél több országban, minél több fiatal számára legyen elérhető a Snétberger Ferenc által kitalált módszertan.

Hozzátette: a magyar kormány évi mintegy 150 millió forinttal támogatja a központ munkáját.

– MTI –

