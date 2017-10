Sorsoltak a Buzánszky-kupában

– A Buzánszky Jenőről elnevezett kupa nagyon népszerű az egyetemen. A DEAC igazolt játékosai is állandó résztvevői a tornának. Nagyon fontosnak tartom, hogy a labdarúgóink egy nemzetközi mezőnyben próbálhatják ki magukat, hiszen az egyetem külföldi hallgatói is indítanak csapatokat. A DEAC focistáinak ez egy jó felkészülési lehetőség is – hangsúlyozta Kovács Marianna, a DEAC Kft. ügyvezetője.

A sorsolás előtt a szervezők megemlékeztek a kupa névadójáról, az Aranycsapat hátvédjéről, Buzánszky Jenőről.

– A legendás labdarúgó már két éve nincs közöttünk, emléke előtt is tisztelgünk ezzel a rendezvénnyel – emelte ki Kulcsár Zsolt, a kupa ötletgazdája, alapítója.

Fotó: unideb.hu

Az idei kupában a Divízió III-ban nyolc csoportban negyvennyolc csapat méri össze erejét. A Divízió II.-ben négy csoportra oszlott a huszonhárom csapatos mezőny. Három hatcsapatos és egy ötcsapatos csoport jött létre. A Divízió I., vagy más néven Szuperliga mezőnyében tíz csapat játszik, két csoportban.

Idén, a tavalyinál több női csapat vesz részt a tornán. Az elmúlt évi 4 után, 5 női csapat nevezett. A női mezőnyben nem kellett sorsolni, ők ugyanis körmérkőzéseket játszanak, ezt követően pedig a legjobb négy csapat küzd az érmekért. A kupa alap-és kieséses szakaszát október 2. és január 25. között rendezik meg, a Fair Play Hét pedig október 30-tól november 2-ig tart.

– Debreceni Egyetem –

Divízió III

“A” csoport: Hátsó Utcai Srácok, Túrjad a havat, Semmi SE, Gruppenlaufen, JuristaForce, FC Bullet

“B” csoport: Szpartak Légió, Hortobágyi Hegylakók, Philyuk, Sivatagi Rohamcsigák, DE Tesók, BenchWarriors

“C” csoport: Mász FC, Sinter Akadémia, El-kanemiwarriors, Danger, Vadkanok, Brazzers

“D” csoport: Team X, CarthgeEagles, Inflazio, Grund, P-thinaikos, Lokomotiv Vaddisznópuszta

“E” csoport: Mayer München,OrgasmDonors, FC Brancos, Teliszoórt Jégzokni, A csapat, Cozyboyz

“F” csoport: Heroes FC, Hódító Hódirtók, FC Knicks B, Chiliboyz, Kormányos FC, A másik csapat

“G” csoport: D-mix, Törvény és Taktika Egyesület, Deportivo, UNION FC, Debreceni AC, 404error

“H” csoport: Stroke City, AllStars,Barbárok, Team Lannister, Egyesült Állatok, BlackHorde

Divízió II.

“A” csoport: Csiszolatlan Rókák, Befu, FC Knicks, P’nathinaikosz, AEK a tehén, 1800Hatszáz

“B” csoport: Werdel Szépen, Military, Wadafak, BBC, Vikings FC

“C” csoport: Black SteedLand, Samba, FC Labdavótspori, Playboyz, Badboys, Starboys FC

“D” csoport: BDSRSTNT, Asztalon Villa, Pozitív Kifli, Young he Han, PARS FC, B csapat

Divízió I. – Szuperliga

“A” csoport: A-men FC, Botafogó, Sinter FC, Szabolcsi Ragadozók, FC Spurs

“B” csoport: Strikaz, Suhancos, Made in Italy, DeathSquad, Sinter FC Primavera

