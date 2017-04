Sorsfordítónak bizonyult az elhibázott tizenegyes

Nem a dobogósok diadalmenetéről marad emlékezetes a Merkantil Bank NB II. hétvégi fordulója. A listavezető Puskás Akadémia erejéből csupán 1–1-es döntetlenre futotta a Csákvár otthonában, míg a Soroksár a Zalaegerszeg stadionjában végzett 2–2-re. Tőlük is rosszabbul járt a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, hiszen Feczkó Tamás együttese Siófokon maradt alul 2–1-re. A meccs jól indulhatott volna hajdúsági szempontból, ugyanis Farkas Balázs a nyolcadik percben büntetőt harcolt ki, ám a sértett próbálkozását hatástalanította Tajti Norbert. A szünet után Nagy Dániel lövése kötött ki Szécsi Gergő kapujába, ezzel megszerezték a vezetést a hazaiak. A 84. minutumban Elek Bence sodorta kilátástalan helyzetbe az Újvárost (2–0). A vendégek erejéből végül csak a szépítésre futotta, a csereként beszálló Kapacina Kevin állította be a végeredményt. Mivel a Kisvárda nem botlott meg Cigándon (a szabolcsiak 2–0-ra húzták be a meccset), Belényesi Miklósék a negyedik helyre szorultak a táblázaton.

Ellentétes etapok

– Az első félidőben nem nyújtottunk rossz teljesítményt. Az ellenfél térfelén zajlott a játék, sikerült helyzeteket kialakítanunk, ám ezeket nem tudtuk értékesíteni. A második játékrészben visszaestünk, a bekapott gól megfogta a csapatot. Miután hátrányba kerültünk, kinyíltunk, amit a siófokiak kihasználtak. Természetesen ha a tizenegyest berúgjuk, teljesen másképp alakult volna az összecsapás. Nem lebecsülve ellenfelünket, de úgy gondolom, ebben az esetben több találattal győztük volna le a Siófokot. A lefújás után beszélgettünk arról, hogy a Kisvárda megelőzött bennünket. Nem történt tragédia, fontos ütközetek várnak ránk, nincs még veszve semmi – nyilatkozta lapunknak Kamarás György, aki ebben a szezonban másodszor kapott kezdőként lehetőséget a pontvadászatban. Saját produkciójával kapcsolatban elárulta, neki is az első negyvenöt perc sikerült jobban. Hozzátette, minden erejével igyekezett az edzői utasításoknak eleget tenni.

Újabb cél

Kamarás nemrég az U19-es válogatott tagjaként Csehországban szerepelt, ahol fiataljaink számára az Eb-kvalifikáció volt a tét. A magyarok ugyan két vállra fektették az osztrákokat és a skótokat, ám a csehekkel szemben alulmaradtak, így a kontinensviadal csak álom maradt.

– Életem egyik legmeghatározóbb élményével gazdagodtam. Főleg az Ausztria elleni mérkőzés marad emlékezetes, hiszen emberhátrányban diadalmaskodtunk. Sajnos az Európa-bajnokságon nem bizonyíthatunk, emiatt csalódottságot éreztünk. A szövetségi edző egyénileg nem értékelte a játékosok teljesítményét, mindenkinek köszönetet mondott a munkájáért. Ennek a korosztálynak ez volt az utolsó tornája közösen, ezt követően az U21-es nemzeti együttesben futballozhatunk. Annak a csapatnak a szerelését is szeretném magamra ölteni – jelentette ki a tehetséges játékos.

HBN-BÁ

