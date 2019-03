„Sorsfordító” pályázat segíti a hajléktalanokat Debrecenben

A téli időszakban a Refomix Nonprofit Kft. fokozott készültséggel, utcai segítőkkel és krízisautókkal gondoskodott arról, hogy senki ne maradjon a fagyos utcákon ellátatlanul, és bár a huszonnégy órás krízisautó-szolgáltatásnak március 31-én vége, a szervezet munkája folytatódik.

– Annak ellenére, hogy az előző esztendőkhöz hasonlóan ezen a télen nem történt fagyhalálos eset, részben daganatos betegségek miatt mégis kiemelkedően sokan, negyvennégyen vesztették életüket az elmúlt évben – számolt be lapunknak Szemerédy Zsolt, a Refomix ügyvezetője. Kitért arra, is hogy a Dobozi és a Wesselényi utcai, összesen 124 férőhelyes éjjeli menedékhelyek elegendő helyet biztosítottak az utcáról betérők számára. Elmondta, a legnagyobb probléma az, hogy a társadalomban újratermelődik a hajléktalanság, ezért is nagyon fontos az a programjuk, melyben egy pályázat segítségével huszonegy fedél nélküli ember indulhatott el a jobb élet felé vezető úton. A cél, hogy a lehető legrövidebb úton támogatott lakhatáshoz jussanak és azt meg is tudják tartani. Ehhez szociális munkások, addiktológus, valamint sorstárssegítők állnak rendelkezésükre.

Bár 2018. október 15-től tilos közterületen életvitelszerűen tartózkodni, ennek hatását a Refomix munkatársai a vártnál kevésbé érzékelték. – Azzal a tendenciával viszont szembesülnünk kellett, hogy egyre többen vesztik életüket daganatos és más betegségek miatt, annak ellenére, hogy a szakemberekkel működtetett, huszonnégy órában rendelkezésre álló egészségügyi centrumunk sok bajbajutottat látott el az elmúlt időszakban is – nyilatkozta a Naplónak Szemerédy Zsolt.

A legnagyobb probléma mégis az, hogy a társadalomban újratermelődik a hajléktalanság. Szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre nő azoknak a fiataloknak a száma, akik állami gondozásból kerültek ki, és az utcán vagy intézményeinkben élnek.”

– Nagyon jó a kapcsolatunk a várossal, a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel, valamint a többi szociális szervezettel is. Csaknem hatvan kollégánkkal dolgozunk együtt, hiszen így, együttműködve tudunk hatékonyan, jól szervezetten segítséget nyújtani – hangsúlyozta.

Lehetőség a sorsfordításra

A Refomix EU-s támogatással 2018. június 1-jén indította el pályázatát „Sorsfordítók” címmel. – A projekt célja, hogy a nyugati országokban már jól működő „Housing First”, azaz „Elsőként lakhatás” modell alkalmazásával az utcán, közterületen élő huszonegy hajléktalan ember a lehető legrövidebb úton támogatott lakhatáshoz jusson, és azt meg is tudja tartani. Ehhez szociális munkások, addiktológus, valamint sorstárs segítők állnak rendelkezésre.

– Mivel a program célja, hogy a résztvevők alkalmassá váljanak az önálló életvitelre, ezt segítő tréningre is járnak, emellett tízen OKJ-s kertészképzésen is részt vehetnek, majd munkába állhatnak – tudtuk meg Tóth Tünde szakmai vezetőtől. – Ez egy lehetőség, amihez az elhatározáson kívül természetesen egészségügyi alkalmasságra is szükség volt. Mivel alacsony küszöbű programról van szó, a jelentkezés feltétele mindössze az volt, hogy valaki vállalkozzon arra: fordít a sorsán. Lemorzsolódásokkal természetesen számolnunk kell nemcsak Debrecenben, hanem az ország további tizenegy pontján is, ahol szintén elindult az emberierőforrás-fejlesztési program. Már olyan jelentkezőnk is van, aki beköltözését követően nem sokkal munkába állhatott. Mivel a projekt 2020 nyaráig tart, egyelőre még csak rész­eredményekről beszélhetünk – tudtuk meg Tóth Tündétől.

Több ágy

A Refomix Nonprofit Kft. éjjeli menedékhelyein jelenleg korszerűsítő munkálatok folynak. – A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán négy új, fűthető konténert nyertünk, így bővül majd a szálláshelyek kapacitása, és remélhetőleg több bajbajutotton tudunk majd segíteni nemcsak télen, hanem egész évben – mondta lapunknak Szemerédy Zsolt, a Refomix ügyvezetője.

