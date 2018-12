Sorsdöntő meccs vár a debreceni vízilabdásokra

A Tatabányát fogadja a DVSE vízilabdacsapata az OB I. 8. fordulójában a Debreceni Sportuszodában. A szombaton 17 órakor kezdődő összecsapás mindkét félnek kulcsfontosságú lehet a felsőházba jutás szempontjából.

A két csapat az első fordulóban már találkozott egymással, akkor a TVSE 8–7-re tudott győzni hazai pályán. Azóta lejátszották az alapszakasz B csoportjának első felét, a DVSE 9 ponttal jelenleg a negyedik, míg a Tatabánya két egységgel lemaradva az ötödik helyen áll.

– Az első fordulóban sajnos kikaptunk a Tatabányától, szeretnénk nekik visszavágni, de nem csupán ezért, hanem az első négybe kerülés miatt is nagyon fontos nekünk ez az összecsapás. Az első meccsünk óta nagyon sokat változott a játékunk, sokkal egységesebbek is vagyunk, küzdünk, hajtunk egymásért, jó kis csapattá sikerült összeérnünk – nyilatkozta a klub honlapjának Smitula Gergő, a DVSE pólósa.

Ne kelljen számolgatni

A Tatabánya az előző fordulóban nyert a Kaposvár ellen, így felzárkózott közvetlenül a DVSE mögé, ha pedig most is sikerrel járna, előzhetne is. A TVSE viszonylag kevés gólt kapott eddig, a támadásokkal viszont hadilábon áll, csak a sereghajtó Kaposvár talált be kevesebbszer.

A hazai pálya a cívisvárosiak mellett szólhat, ugyanis szombati ellenfelük idegenben mindössze egy döntetlent tud felmutatni. – A többi mérkőzés jól alakult a számunkra, a mögöttünk álló csapatok rendesen körbeverték egymást, több döntetlent is játszottak, így kedvező helyzetben vagyunk. Mi minden közvetlen riválisunk elleni összecsapásra úgy tekintünk, hogy nekünk azt meg kell nyerni, úgy szeretnénk bejutni a nyolcba, hogy ne kelljen számolgatni. Hazai pályán mindenképp győznünk kell, és akkor nyugodtan mehetünk a bajnoki szünetre – mondta a játékos.

HBN

