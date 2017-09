Sorra teszik le a cigit a doktornő szavaira

Fejes Kinga szlovákiai magyar doktornőnek bámulatos érzéke lehet ahhoz, hogyan érje el a fiataloknál, hogy pikk-pakk leszokjanak a többnyire menőzésből elkezdett dohányzásról. Ezt írta a közösségi oldalára:

„Dohányzásellenes vagyok, minden fórumon igyekszem a saját tapasztalatomat megosztani, főleg a fiatalokkal felvilágosító, tájékoztató formában végzem a dolgom. Szerencsére nem hiába… Iskolai szűrővizsgálaton elborzadva láttam egy tizenéves srác torkát, gégéjét és nyers őszinteséggel vázoltam a jövőt, ha így folytatja. Mertem, az édesanyja előtt engedélyt kérve rá. Elkeseredett és szomorú voltam, valószínű, ez látható is volt. Eltelt két hét, és a srác széles mosollyal köszönt ma a váróban: „– Doktornő, hoztam a haverjaimat, kérem, vizsgálja meg őket, és mondja el nekik is, amit nekem mondott, mert ők is dohányoznak, és nem akarom, hogy bajuk legyen. Azóta egy szálat sem szívtam, és a többieket is lebeszélem róla. Ők is vigyáznak rám, egyszer kértem tőlük egy szálat. Viccből. De nem adtak.”

Ők is vigyáznak rám? Jön még három, őket is küldtem? Hát nem találtam szavakat! Remélem, nem vették észre, hogy elsírtam magam. Ciki lett volna. 25 éve tart a harcom a cigi ellen. Az utóbbi három hónapban többen lerakták a betegeim közül.

Nagyon szépen köszönöm Nekik. Köszönöm srácok! Visszakaptam ma a hitem. Mindig is nagyon szerettem a gyerekeket, és bízom a fiatalokban, övék a jövő. Az enyém is!”

– olvasható a vásárhelyi orvosnő közösségi oldalán.

HBN

